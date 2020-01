Saif Ali Khan: बॉलीवुड में छोटे नवाब के नाम से मशहूर एक्टर सैफ अली खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि, उनको नहीं लगता कि अंग्रेजों के देश में आने से पहले भारत के पास कोई कांसेप्ट भी था। सैफ के इस तरह के दिए गए विवादित बयान के बाद वो ना सिर्फ आम लोगों के बल्कि राज नेताओं के भी निशाने पर आ गए हैं। सैफ के इस बयान के बाद बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी ने उन पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया, मीनाक्षी ने लिखा, यहां तक कि तुर्की के लोग भी तैमूर को क्रूर मानते हैं! लेकिन कुछ लोग अपने बच्चों का नाम तैमूर पर रखते हैं।

बता दें हाल ही में रिलीज हुई फिल्म तानाजी में अजय देवगन और काजोल के साथ सैफ अली खान भी नजर आए थे। इस फिल्म में सैफ ने उदयभान राठौर का किरदार निभाया था। सैफ ने तानाजी को लेकर भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि तानाजी में जो कहानी दिखाई गई है वो इतिहास है। इतना ही नहीं सैफ के मुताबिक भारत का अंग्रेजों के आगमन से पहले कोई अस्तित्व नहीं था। सैफ के इस बेतुके बयान के बाद ट्विटर पर लोगों का गुस्सा उन पर जमकर फूटा, कई यूजर्स ने सैफ को इतिहास के पाठ पढ़ने की सलाह तक दे डाली।

ये पहला मौका नहीं है जब सैफ किसी वजह से विवादों में घिरे हैं। इससे पहले अपने बेटे के जन्म पर उसका नाम क्रूर तर्किश शासक तैमूर लंग के नाम पर रखने पर भी उनकी जमकर आलोचना हुई थी। जिसके बाद उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि तैमूर नाम उनकी पत्नी करीना कपूर खान को बहुत पसंद था, जो एक फारसी नाम है और जिसका एक मतलब फौलादी भी होता है।



सैफ अली खान एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर और पूर्व भारतीय क्रिकेटर मंसूर पटौदी अली खान के बेटे होने के साथ बॉलीवुड के जानें- मानें एक्टर भी हैं। करीना कपूर सैफ की दूसरी पत्नी हैं इससे पहले उनकी शादी अमृता सिंह से हुई थी। सैफ-अमृता के दो बच्चे हैं, इब्राहिम अली खान और सारा अली खान, वर्क फ्रंट की बात करें तो सैफ जल्द ही फिल्म जवानी जानेमन में नजर आने वाले हैं।

Even Turks find Taimur a brute ! But some people choose to name their children Taimur . https://t.co/T9xX5qihAw

