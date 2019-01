देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्म ‘उरी’ को देखने से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी खुद को नहीं रोक सके और अपनी बेटी प्रतिभा आडवाणी के साथ सिनेमा हॉल में जाते देखे गए। सिनेमा हॉल में जाते हुए आडवाणी की तस्वीर सोशल मीडिया पर देखी जा रही है। बता दें कि 18 सितंबर 2016 को जम्मू-कश्मीर के उरी में भारतीय सेना के जवानों पर पाक समर्थित आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। इस आतंकवादी हमले में भारतीय सेना के 19 जवान शहीद हो गए थे और 4 आतंकवादी भी ढेर हो गए थे। वहीं, 80-100 के करीब लोग घायल हो गए थे। यह कश्मीर में सुरक्षाबलों पर दो दशकों में किया गया सबसे बड़ा हमला था। जवानों की शहादत ने पूरे देश को अंदर तक झकझोर दिया था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कही थी। इसके बाद भारतीय सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देकर पाक को जवाब दिया था। फिल्म उरी में इन्हीं सब प्रकरणों को शामिल किया गया है। फिल्म में विक्की कौशल और अदाकारा यामी गौतम लीड रोल में हैं।

आदित्य धर ने फिल्म को निर्देशित किया है। सिनेमाघरों में उरी को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म समीक्षकों ने भी फिल्म को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी हैं। चूंकि फिल्म देशभक्ति से भरी है और सच्ची घटना पर आधारित इसलिए दर्शक परिवार संग भी सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं। तीन दिन में फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करीब 20 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। वहीं, पहले दिन 8 करोड़ 20 लाख रुपये फिल्म की झोली में आए थे। चूंकि 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है इसलिए फिल्म की रिलीज की टाइमिंग को लेकर फिल्म निर्माता पर आरोप लग रहा है कि वर्तमान मोदी सरकार की छवि को निखारने के लिए जानबूझकर ऐसे समय फिल्म सिनेमाघरों में लाई गई है।

See who is in the theatre to watch Uri movie pic.twitter.com/4W9rjQU7kE

— Arvind Gunasekar (@arvindgunasekar) January 13, 2019