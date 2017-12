‘जुड़वा 2’ के बाद अब बेटे संग इस हिट फिल्म का रीमेक बनाएंगे डेविड धवन

वरुण धवन स्टारर फिल्म ‘जुड़वा-2’ ने बॉक्स ऑफिस पर गजब का कलेक्शन किया। 1997 में आई सलमान खान की फिल्म जुड़वा की इस रीमेक फिल्म ने भारत में 138 करोड़ रुपए की कमाई की थी। डेविड धवन निर्देशित इस फिल्म के रीमेक के शानदार प्रदर्शन के बाद अब डेविड ने अपनी 1999 में रिलीज हुई फिल्म “बीवी नंबर 1” का रीमेक बनाने का फैसला किया है। वरुण धवन के लिए साल 2017 काफी अच्छा रहा है। उनकी इस साल 2 फिल्में रिलीज हुईं- “बद्रीनाथ की दुल्हनिया” और “जुड़वा-2” वरुण की दोनों ही फिल्मों ने अच्छा प्रदर्शन किया।

साल 2018 में वह अपनी नई फिल्म के साथ वापसी कर सकते हैं। जहां तक बात 1999 में रिलीज हुई फिल्म “बीवी नंबर वन” की है तो उस वक्त फिल्म में सलमान खान, करिश्मा कपूर और सुष्मिता सेन अहम भूमिकाओं में थे। डेविड धवन की अपने बेटे के साथ यह तीसरी फिल्म होगी। बीवी नंबर वन के रीमेक के अलावा 2018 में वरुण धवन की फिल्म “अक्टूबर” और सुई धागा भी रिलीज होनी है। सुई धागा में जहां वह एक दर्जी की भूमिका निभाते नजर आएंगे वहीं अक्टूबर में वह रोमांटिक किरदार निभाते नजर आएंगे। दोनों ही फिल्मों से वरुण का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है।

सुई-धागे की शुरू तैयारी| @Varun_dvn begins workshops to master the art of #SuiDhaaga one stitch at a time! @SuiDhaagaFilm pic.twitter.com/jXju6Qtpg2

