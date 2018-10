अब साजिद खान पर बोलीं बिपाशा, कहा – सबके सामने भद्दे जोक्स मारता था डायरेक्टर

मीटू आंदोलन ने बॉलीवुड से लेकर मीडिया और पॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया है। तनुश्री दत्ता द्वारा नाना पाटेकर और विवेक अग्निहोत्री पर आरोप लगाने के बाद कई महिलाओं ने अपने साथ हुई यौन उत्पीड़न की घटनाओं को सामने रखा है। हाल ही में बीजेपी के मंत्री एम जे अकबर ने भी इस मूवमेंट के दबाव में इस्तीफा दे दिया है। एम जे अकबर पर 20 महिलाओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसके अलावा फिल्म डायरेक्टर साजिद खान पर भी चार महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। इन महिलाओं में सलोनी चोपड़ा जैसी एक्ट्रेस भी शामिल हैं।

डायरेक्टर साजिद खान पर लगे आरोपों के बाद बॉलीवुड के कई एक्टर्स स्तब्ध हैं। जहां फरहान अख्तर, सैफ अली खान और साजिद की बहन फराह खान ने इस मामले में हैरानी जताई है वही बिपाशा बसु ने भी इस मामले में अपनी राय रखी है। बिपाशा ने साजिद के साथ फिल्म हमशक्लस में साथ काम किया था। उन्होंने साजिद के साथ अपने अनुभवों को ट्वीटर पर शेयर किया है।

I am glad that women are speaking up about the atrocities of these men with power and clout… but nothing of that sort happened with me…it was just his general attitude toward women that would disturb me on set- he cracked lewd jokes openly and was pretty rude to all girls .

— Bipasha Basu (@bipsluvurself) October 12, 2018