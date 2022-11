Bipasha Basu Delivers Baby Girl:बिपाशु बसु बनी मां, बेटी को दिया जन्म

Bipasha Basu and Karan Singh Grover Welcome Baby Girl: बिपाशा बसु ने नन्ही सी बेटी को जन्म दिया है। बेटी से जन्म से ये स्टार कपल बेहद खुश।

Bipasha Basu Pregnancy(image: instagram)

