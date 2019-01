PM Narendra Modi first look: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनने वाली बायोपिक का पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। इस बायोपिक का नाम ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ (PM Narendra Modi) है। बायोपिक के फर्स्ट लुक से पता चला है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किरदार बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता विवेक ऑबेरॉय ने निभाया है। इस दमदार किरदार के लिए अभिनेता ने अपना लुक पूरी तरह बदल लिया है। फिल्म के पोस्टर पर लिखा हुआ है ‘देशभक्ति ही मेरी शक्ति है।’ बता दें कि बायोपिक ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ के निर्देशक ओमंग कुमार हैं। ओमंग कुमार इससे पहले ‘सरबजीत’ और ‘मैरीकॉम’ जैसे बायोपिक बना चुके हैं।

फिल्म के निर्माता संदीप एस सिंह और सुरेश ऑबेरॉय हैं। फिल्म का पोस्टर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लॉन्च किया है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के पोस्टर को 23 अलग-अलग भाषाओं में रिलीज किया गया है। जानकारी के मुताबिक फिल्म की शूटिंग जनवरी के मध्य में शुरू होगी। बता दें कि इसस पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बायोपिक The Accidental Prime Minister को लेकर भी काफी चर्चा हो रही थी। यह फिल्म जल्दी ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में अनुपम खेर ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की भूमिका अदा की है।

Vivek Anand Oberoi [Vivek Oberoi] to star in Narendra Modi biopic, titled #PMNarendraModi… The first look poster was launched in 23 languages by Maharashtra CM Devendra Fadnavis… Directed by Omung Kumar… Produced by Suresh Oberoi and Sandip Ssingh. pic.twitter.com/K0HdjhFVtj

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 7, 2019