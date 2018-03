M.S.Dhoni:The untold story: अच्छी शुरुआत के साथ पहले दिन कमाए 21.3 करोड़

क्रिकेटर एमएस धोनी पर बनी बायोपिक फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स आफिस पर अच्छी शुरुआत की। इस फिल्म का लोगों को बहुत समय से इंतजार था। ओपनिंग के मामले में फिल्म 2016 की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गई है। शुक्रवार को इसने 21.30 कोरड़ रुपए कमाए। मशहूर ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने ट्विटर पर फिल्म की कमाई से जुड़े स्टेटस की जानकारी दी। उन्होंने लिखा ‘एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी’ ने पहले दिन ही शानदार प्रदर्शन किया है। ये साल 2016 की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली दूसरी फिल्म बन गई है। बता दें कि पहले नंबर पर सुल्तान काबिज है। बायोपिक के लिहाज से देखा जाए तो यह काफी बड़ी ओपनर फिल्म है। लगता है कि शनिवार और रविवार को इसकी कमाई काफी तेजी से बढ़ेगी।

‘MS Dhoni द अनटोल्ड स्टोरी’ मूवी रिव्यू

भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जिंदगी पर बनी फिल्म ‘एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी’ ने लोगों के बीच काफी समय से ही दिसचस्पी बना रखी थी। चूंकी फिल्म धोनी की असल जिंदगी पर आधारित है, इसी वजह से लोग थिएटरों तक खींचे चले आए। अगर रिव्यू पर विश्वास किया जाए तो सुशांत ने दर्शकों को निराश नहीं किया है। सुबह के शो में दर्शकों की काफी भीड़ जुटी। तरण आदर्श ने 2016 की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली पांच फिल्मों के नाम भी बताए।

#MSDhoniTheUntoldStory takes a THUNDEROUS start on Day 1… Emerges the 2nd HIGHEST OPENER of 2016… Fri ₹ 21.30 cr. India biz.

#MSDhoniTheUntoldStory is the BIGGEST OPENER in the biopic genre… Sat and Sun biz should add to a FABULOUS total. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 1, 2016