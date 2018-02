PadMan Box Office Collection Day 12: 100 करोड़ की ओर खिलाड़ी कुमार की ‘पैडमैन’, जानिए अब तक की कमाई

PadMan Box Office Collection Day 12: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, राधिका आप्टे और सोनम कपूर स्टारर फिल्म पैडमैन को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। यह फिल्म एक सामाजिक मुद्दे पर बनाई गई है। इसमें निर्देशक ने बड़े ही रोचक अंदाज में एक गंभीर मुद्दे को उठाया है। फिल्म में महिलाओं के पीरियड्स और सैनेटरी पैड्स के इस्तेमाल को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई है। साथ ही फिल्म के जरिए लोगों को मैसेज भी दिया गया है कि उन्हें इस मुद्दे पर आपस में खुलकर बात करनी चाहिए ना कि इसको लेकर झिझक महसूस करनी चाहिए। फिल्म 9 फरवरी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी। इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग तो ली लेकिन दूसरे वीकेंड में यह थोड़ी धीमी पड़ती नजर आई है। फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस करीब 72 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है।

फिल्म के अब तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर पर दी है। उनके ट्वीट के मुताबिक फिल्म ने पहले वीकेंड में 62 करोड़ 87 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। वहीं दूसरे वीकेंड में फिल्म ने शुक्रवार को 2 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई की। फिल्म ने शनिवार को 3 करोड़ 15 लाख रुपए की कमाई की है। फिल्म ने रविवार को 3 करोड़ 78 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। इस तरह फिल्म का अब तक का कुल कलेक्श 71 करोड़ 90 लाख रुपए रहा है।

#PadMan declined considerably in Weekend 2… Entry into the ₹ 100 cr Club is ruled out, as per current trending… [Week 2] Fri 2.10 cr, Sat 3.15 cr, Sun 3.78 cr. Total: ₹ 71.90 cr. India biz.

