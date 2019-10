फिल्म Bigil का फर्स्ट हाफ गजब, फैंस कर रहे तारीफ..

फिल्म Bigil का फर्स्ट हाफ शानदार बताया जा रहा है। फैंस विजय की फिल्म की तारीफें करते नहीं थक रहे हैं। तो वहीं कुछ लोगों को फिल्म काफी स्लो लगी।

First Half is packed with 3 spectacular introductions for Michael, Bigil and Rayappan.

gets the best ever performance out of #Vijay