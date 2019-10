Bigil Movie Box Office Collection Day 3: साउथ सुपरस्टार विजय की फिल्म Bigil ने दुनिया भर में धमाकेदार कमाई की है। इंडिया में फिल्म को लेकर कहा जा रहा था कि फिल्म बेकार है अच्छी नहीं है। अब इस फिल्म की कमाई को लेकर हैरानी जताई जा रही है कि कलेक्शन के मामले में फिल्म काफी आगे निकल गई है। विजय की फिल्म के साथ फिल्म Kaithi भी रिलीज हुई थी। उस वक्त Bigil कलेक्शन के मामले में कम और कैथी बेहतर साबित हो रही थी।लेकिन अब मामला उल्टा हो गया है।

ट्रेड एनेलिस्ट फिल्म को और फिल्म के कलेक्शन को बेहतर बता रहे हैं। तरण आदर्शक के मुताबिक विजय की लेटेस्ट फिल्म अपना मैजिक दिखा रही है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का जादू चल गया है। तमिल फिल्म बिगिल इंटरनेशनल भी खूब धूम मचा रही है। ये फिल्म आसानी से स्लो नहीं होगी। तो वहीं रमेश बाला के मुताबिक- ‘ फिल्म बिगिल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है वह भी ओपनिंग डे पर। मुबारक हो।’

#Xclusiv: Vijay’s latest movie continues to weave magic at the BO… #Tamil film #Bigil is having a phenomenal run in the international arena… This one’s not going to slow down soon… Read on… #Overseas @comScore

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 27, 2019