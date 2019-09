Bigg Boss 13 TedhaTask: बिग बॉस के तेरहवें सीजन के प्रसारण का काउंट डाउन शुरू हो गया है। शो का ग्रैंड प्रीमियर 29 सितंबर को होने वाला है। ऐसे में सलमान खान (Salman Khan) फैंस को इंगेज रखने के लिए हर रोज एक नया टास्क लेकर आ रहे हैं। इस टास्क को पूरा करने वाले विनर्स को शो एक शानदार तोहफा देने वाला है। इस टास्क की शुरुआत 19 सितंबर से की गई है। अब तक 4 टास्क फैंस को पूरा करने के लिए दिया जा चुका है। शो ने इस बीच फैंस को चौथे टास्क को पूरा करने की चुनौती दी है जिसे पूरा करने वाले को बिग बॉस के सेट पर जाने का मौका मिलेगा।

टास्क कुछ यूं है- आपको अपने मन जितना हेयर बैंड लेना है। और सारे हेयर बैंड से आपको अपने बाल को बांधना है। ऐसा करने के साथ ही आपको इसका एक वीडियो बनाना है। वीडियो बनाने के बाद इसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है। कैसे पोस्ट करेंगे, ये भी काम बिग बॉस ने कर दिया है। वीडियो पोस्ट करने के दौरान आपको हैश टैग के साथ ये लिखना है- #BB13TedhaTask। ऐसा करने के बाद आपका काम यहीं खत्म हो जाता है। अब शो मेकर्स इसके लकी विनर्स की घोषणा करेंगे। कब करेंगे ये बातें अभी नहीं बताई गईं हैं। एक और बात की इसके साथ कई टर्म्स एंड कंडीशन भी हैं। जिसे https://bit.ly/BB13TedhaTask पर पढ़ सकते हैं।

#BiggBoss chahate hai : Tie your hair with maximum rubber-bands and post that video using #BB13TedhaTask. Lucky winners get to visit #BiggBoss13 set!

T&Cs – https://t.co/fsClEiD0IU. @BeingSalmanKhan @Vivo_India #BB13 #SalmanKhan pic.twitter.com/NtiY1jdedZ

— Bigg Boss (@BiggBoss) September 22, 2019