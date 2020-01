शहनाज गिल संग गलत बर्ताव को लेकर ट्रोल हो रहे सिद्धार्थ शुक्ला, Twitter पर वायरल हुआ वीडियो

Bigg Boss 13: बिग बॉस के घर में जहां पिछले दिनों दर्शकों ने सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल के बीच नादानियों वाली हरकतें देखी थी लेकिन अब इस दोस्ती में दरार आ गई है। पिछले 2 दिन से सिद्धार्थ और शहनाज के बीच तकरार चल रही है। सना के लाख मनाने के बाद भी सिद्धार्थ मान नहीं रहे हैं और माहिरा-पारस का साथ दे रहे हैं। शहनाज के साथ सिद्धार्थ अपने बर्ताव को लेकर ट्वीटर पर ट्रोल हो रहे हैं।

सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ को लेकर लोग बेहद अनाप-शनाप बातें लिख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि घर में सिद्धार्थ दोस्ती की आड़ में शहनाज के साथ हैरेसमेंट करते नजर आते हैं। ट्वीटर पर बिग बॉस के घर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सिद्धार्थ मजाक-मजाक में शहनाज के साथ इस तरह से दिख रहे हैं जैसे वो जबरदस्ती कर रहे हों।

शहनाज-सिद्धार्थ का वीडियो शेयर कर @keepltraaaz ने लिखा है कि, ”ये हैरेसमेंट नहीं है तो क्या है? आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ठुक्ला (सिद्धार्थ शुक्ला) ने कैसे अपने पैरों तले शहनाज को दबा रखा है और उसके दोनों हाथों को पकड़ा हुआ है। नेशनल टीवी पर कोई और महिला इस तरह की हरकत कतई बर्दास्त नहीं करेगी।”

@94_Roya ने लिखा ने शहनाज-सिद्धार्थ का वीडियो शेयर कर लिखा, ”आखिर कैसे सना को सिड का ऐसा व्यवहार पसंद आ रहा है, समझ नहीं आता क्यों सना हमेशा उसके पीछे भागती रहती है, यह ठीक नहीं है, कलर्स टीवी इसे नजरअंदाज कर मनोरंजन बना रहा है जो कि बेहद घिनौना दिख रहा है। किसी को भी इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए।”

@BeingSalmanKhan is this the way #ShehnaazGill should be abused in your @ColorsTV #BB13 show? Honestly put your sister or niece in Sana’s place.

Would you take it as fun or will have guts to say something to @BiggBoss damaad shukla?

Bring some guts and take the right stand!

— Deblina (@nandini_deblina) January 7, 2020