Bigg Boss Telugu 3 contestants list: बिग बॉस हिंदी की तरह बिग बॉस तेलुगू रविवार 21 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इस शो के ग्रैंड प्रीमियर पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। शो में इस बार होस्ट के तौर एक्टर नागार्जुन नजर आएंगे। इस शो में नागार्जुन 15 कंटेस्टेंट्स का इंट्रोडक्शन देते और बिग बॉस के घर के अंदर भेजते दिखेंगे। शो के अंदर टीवी सेलेब्स के अलावा फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक और सोशल मीडिया स्टार्स भी होंगे। आइए जानते हैं कौन कौन होंगे इस बार रिएलिटी शो बिग बॉस तेलुगू के कंटेस्टेंट्स:-

1. तेलुगू फिल्म Uyyala Jampala में 17 साल की उम्र में डेब्यू करने वालीं एक्ट्रेस Punarnavi Bhupalam इस बार बिग बॉस तेलुगू के तीसरे सीजन में नजर आएंगी। 8 फिल्मों में काम कर चुकीं एक्ट्रेस ने साइकलॉजी और जर्नलिजम में अपनी पढ़ाई पूरी की है।

2. Varun Sandesh को किसी इंट्रो की जरूरत नहीं है। तो वहीं हैदराबाद की Vithika Sheru भी मॉडल से एक्ट्रेस बनी हैं। इन दोनों में साथ मे फिल्म Paddanandi Premalo Mari की थी। इस बीच दोनों के बीच प्रेम हुआ और साल 2016 में अगस्त के महीने में इस कपल ने शादी कर ली थी। इस शो में Varun-Vithika पहले सेलेब कपल के तौर पर एंट्री मारेंगे। अकसर वरुण विथिका (Varun-Vithika) को एक दूसरे के ऊपर प्रेम उड़ेलते हुए देखा गया है। अब शो में हर वक्त कैमरा के सामने दोनों कैसे रहेंगे क्या करेंगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा।

3. शो में Jaffar Babu की भी एंट्री हो सकती है। Jaffar Babu सोशल मीडिया पर कॉन्ट्रोवर्शियल और मोस्ट ट्रोल्ड जर्नलिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। माना जा रहा है कि बिग बॉस के घर में भी वह काफी कॉन्ट्रोवर्सी पैदा करते नजर आ सकते हैं।

4.Baba Bhasker शो बिग बॉस तेलुगू में नजर आ सकते हैं। पेशे से कोरियोड्राफर कम फिल्म मेकर तमिल नाडू में काफी प्रसिद्ध हैं। इन्होंने तमिल, तेलुगू और साउथ की अन्य भाषी फिल्मों में भी काम किया है। डांस रिएलिटी शो Dhee से उन्हे ऑडियंस के बीच खास पहचान मिली।

5. Mahesh Vitta पॉपुलर कॉमेडियन हैं। इंटरनेट पर इनके वीडियोज फ्लोट करते रहते हैं। कई तेलुगू फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं।

6. Sreemukhi ने टीवी पर शो Adhurs से एक्टिंग की दुनिया में डेब्यू किया था। इसके बाद से ही एक्ट्रेस ऑडियंन के बीच काफी पॉपुलर हो गई थीं। Pataas और Sa Re Ga Ma Pa तेलुगू जैसे रिएलिटी शोज को भी एक्ट्रेस ने होस्ट किया । Julayi, Nenu Sailajaऔर जेंटलमैन जैसी फिल्मों में उन्होंने बेहतरीन काम भी किया।

7. ‘Teenmaar’ Savitri: साउथ टीवी की पॉपुलर एंकर हैं। खबरें हैं कि सावित्री शो बिग बॉस में दिखाई दे सकती हैं।

8. हेमा: Movie Artists Association (MAA) से चर्चा में आने वालीं एक्ट्रेस को लेकर भी खबरें हैं कि हेमा की एंट्री इस शो में हो सकती है। तमिल और तेलुगू फिल्में करने के बाद वह राजनीति में भी सक्रीय हुई थीं।

9. अली रेजा (Ali Reza) टीवी पर अपनी खास पहचान रखते हैं। इन्हें स्मॉल स्क्रीन का महेश बाबू भी कहा जाता है। बिग बॉस के शो में अब ये दर्शकों को एंटरटेन करते नजर आएंगे।

