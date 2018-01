जब बड़े हादसे से बचे विंदू दारा सिंह, तेज रफ्तार बोट के सामने आई महिला, एक्टर ने शेयर किया वीडियो

कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाले रिएलिटी शो बिग बॉस दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर है। बिग बॉस सीजन 3 के विनर विंदू दारा सिंह अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में छाए रहते हैं। हाल ही में उन्होंने बिग बॉस सीजन 11 के कटेंस्टेंट विकास गुप्ता पर भी निशाना साधा था, जिसके बाद विंदू की टीवी जगत में चर्चा में रहे। हाल ही में विंदू दारा सिंह ने एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो में विंदू दारा सिंह एक बड़े हादसे का शिकार होते नजर आ रहे हैं। वीडियो को देखकर वीडियो के फैंस उन्हें केयरफुल रहने की सलाह भी दे रहे हैं। वीडियो के कारण एक बार फिर से विंदू दारा सिंह सुर्खियों में हैं। विंदू ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘जाको राखे साईयां, मार सके न कोय’। विंदू द्वारा शेयर किए गए वीडियो में विंदू बोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, और उनकी स्पीड भी काफी तेज थी तभी सामने से अचानक एक महिला की बोट से विंदू दारा सिंह टकरा जाते हैं और पानी में गिर जाते हैं। विंदू दारा सिंह ने लाइफ जैकेट भी पहन रखी है।

Jako Rakhe Saiyan, Maar Sake Na Koi..

Biscuit Boat being pulled at 70 kms / hr and BOOM a lady comes out of the blue straight at me!

Must be some stalking ABUSER of twitter! pic.twitter.com/aW4dL0qwkb

— Vindu Dara Singh (@RealVinduSingh) January 28, 2018