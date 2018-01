एक्स-बिग बॉस कंटेस्टेंट का इशारा- विकास गुप्ता का विनर बनना पहले से ‘फिक्स’

कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाला रिएलिटी शो बिग बॉस सीजन 11 विवादों में छाया रहा। बिग बॉस-11 के कंटेस्टेंट्स हिना खान, शिल्पा शिंदे, आकाश ददलानी और प्रियांक शर्मा के बीच होने वाली लड़ाई दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बनीं रही। लेकिन इसी दौरान बिग बॉस सीजन-3 के विजेता रहे विंदू दारा सिंह ने शो के विनर को लेकर चौंका देने वाली बात कही है।

विंदू दारा सिंह ने ट्विटर पर बिग बॉस कंटेस्टेंट्स विकास गुप्ता के फैंस के लिए एक संदेश लिखा है। उन्होंने लिखा- ”विकास गुप्ता के सपोर्टर मुझे शिल्पा का सपोर्ट करने पर भले ही बुरा-भला कह रहे हैं लेकिन विकास ने जब आकाश को जेल में धक्का दिया तो उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। जबकि शो के पहले हफ्ते में प्रियांक ने आकाश के साथ हाथापाई की थी। इसके बाद उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। यदि आप शो के नियम नहीं जानते तो किसी बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट्स से पूछिए। और मैं यहां शिल्पा की जगह विकास को सपोर्ट कर रहा।”

When VIKAS hit AKASH in the Jail plus his other PHYSICAL episodes qualified for DIRECT EVICTION, Ask any ex contestant &they will tell u the TERMS OF THE CONTRACT- here I was supporting YOU against SHILPA fans! #BB11

VIKAS FANS WHO ARE ABUSING & MOCKING ME FOR SUPPORTING SHILPA

कुछ दिन पहले भी दारा ने एक ट्वीट कर विकास गुप्ता के सेमी फिनाले में पहुंचने पर सवाल किया था। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि, ”मैंने बिग बॉस-11 के आखिरी तीन हफ्तों में एक बार भी विकास गुप्ता के लिए कुछ गलत नहीं कहा। लेकिन पिछले 72 घंटों से विकास के फैंस मुझे बुरा-भला बोल रहे। विंदू ने सवाल किया कि, ऐसा कौन हैं जो बिग बॉस सीजन 11 के सेमी फिनाले में बिना वोटिंग पहुंचा।”

Last 3 months I’ve never sent a single anti VIKAS tweet but last 72 hrs receiving abuses from VIKAS fans for no apparent reasons, so here goes:-

WHO WAS THE FIRST PERSON JOH BB11 KEH SEMI-FINALS MAIN POUNCHA WITHOUT VOTING?

