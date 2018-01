‘जादूगर हैं संजय लीला भंसाली’, जानिए ‘पद्मावत’ के बारे में क्या बोले विकास गुप्ता

बिग बॉस सीजन 11 में फिनाले तक तक का सफर करने में कामयाब रहे कंटेस्टेंट विकास गुप्ता ने विवादित फिल्म ‘पद्मावत’ पर अपनी राय रखी है। ‘पद्मावत’ के बारे में मीडिया से बात करते हुए विकास गुप्ता ने कहा- क्या आपने उसका बिजनेस देखा है? यह बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म के बारे में रणवीर ने कहा कि पद्मावत में सारे ही किरदार बहुत शानदार हैं और सबसे अच्छी चीज यह है कि आप फिल्म देख कर रणवीर सिंह से नफरत करते हो जबकि आप बाहर उनसे प्यार करते हो।

विकास गुप्ता ने कहा कि मुझे रणवीर सिंह ने अम्बरीश पुरी की याद दिला दी। जब आप रणवीर सिंह को देख कर अम्बरीश पुरी को याद कर सकते हो तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि उन्होंने किस स्तर की परफॉर्मेंस दी है। इसके अलावा उन्होंने शाहिद कपूर की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार शाहिद कपूर ने भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। शाहिद कपूर जिस तरह से अपने किरदार को निभाया है। इसी बीच विकास ने अदिति राव की भी तारीफ की। विकास ने कहा कि वह बहुत ही कम वक्त के लिए स्क्रीन पर थीं लेकिन जितनी देर के लिए वह पर्दे पर आईं उन्होंने गजब ढा दिया। विकास गुप्ता ने अपने बयान में संजय लीला भंसाली को जादूगर कहा है।

WATCH: @Lostboy54 lauds the performance of #Padmaavat team at '#TheTestCase' Screening!

गौरतलब है कि विकास गुप्ता बिग बॉस सीजन 11 के फिनाले तक पहुंच कर बाहर हो गए थे। वह टॉप 3 में थे लेकिन फिर वोटों के आधार पर उन्हें बाहर कर दिया गया और शिल्पा शिंदे व हिना खान आगे बढ़ गईं। शिल्पा शिंदे इस शो की विनर बनीं और हिना खान फर्स्ट रनर अप रहीं। विकास गुप्ता से लगातार शिल्पा शिंदे से उनकी शादी को लेकर सवाल पूछे जाते रहे हैं और वह लगातार इस सवाल को इगनोर करते रहे हैं।

