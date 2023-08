अभिषेक मल्हान नहीं, बल्कि इस फेमस सिंगर को डेट कर रहीं मनीषा रानी? रोमांटिक केमिस्ट्री देख लोग बोले- ‘जोड़ी मस्त है…’

Manisha Rani Dating Rumours: 'बिग बॉस ओटीटी 2' की एक्स कंटेस्टेंट मनीषा रानी (Manisha Rani) अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। उनकी डेटिंग की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। आइए जानते हैं एल्विश या अभिषेक या फिर कोई और एक्ट्रेस किसे डेट कर रही हैं?

टोनी कक्कड़ को डेट कर रहीं मनीषा रानी? (Photos- Manisha Rani/Insta Scrab)

