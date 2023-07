Bigg Boss OTT 2 Weekend Ka Vaar: दो हफ्ते और बढ़ सकता है ‘बिग बॉस ओटीटी 2’, फलक नाज की बहन शफक ने शो को बताया बोरिंग

बिग बॉस ओटीटी 2 (फोटो-The Khabri)

Bigg Boss OTT 2 Weekend Ka Vaar: ‘बिग बॉस ओटीटी 2’ का ये वीकेंड का वार काफी मजेदार होने वाला है। इस हफ्ते बिग बॉस के घर में ऐसी कई बातें हुईं, जिन्हें लेकर शो के होस्ट सलमान खान घरवालों की क्लास लगाने वाले हैं। बेबिका को पिछले हफ्ते सलमान खान की डांट लग चुकी है। जो भी कंटेस्टेंट गलतियां करता है, सलमान उन्हें पहले प्यार से समझाते हैं और न माने तो वह डांटकर भी समझाना जानते हैं। ‘द खबरी’ के मुताबिक इस हफ्ते फलक नाज की बहन शफक नाज शो में आने वाली हैं। वह सलमान खान के साथ मंच साझा करेंगीं और घरवालों से बात भी करेंगी। फिलहाल घर में काफी हलचल हो गई है। पिछले हफ्ते आकांक्षा पुरी घर से बेघर हुई हैं, इस हफ्ते देखना होगा कौन सेफ होने वाला है और किसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बेबिका को सलमान ने दी सलाह इस सीजन में बेबिका धूर्वे एक ऐसी कंटेस्टेंट हैं, जिनकी किसी न किसी से खटपट देखने को मिलती है। सलमान खान ने उन्हें सलाह दी है कि उन्हें अपने बात करने के ढंग को बदल देना चाहिए। अगर वह ऐसा करती हैं तो उनकी किसी के साथ झड़प नहीं होगी। फलक नाज की बहन ने शो को बताया बोरिंग फलक नाज की बहन शफक शो में आईं और उन्होंने अपनी बहन को कई सलाह दी। उन्होंने कहा कि फलक अपनी बात नहीं रख रही हैं और खुद के लुए स्टैंड नहीं ले रही हैं। इसके साथ ही उनका कहना है कि शो की एनर्जी काफी ‘लो’ लग रही है। फलक अपनी बहन को देख भावुक होती दिखीं।

