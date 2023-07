Bigg Boss OTT 2: पहले हफ्ते ही बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए एल्विश यादव, बेबिका धुर्वे पर भड़कीं पूजा भट्ट

Bigg Boss OTT 2: पूजा भट्ट ने बेबिका धुर्वे को अभिषेक की फोटो वाला लॉकेट तोड़ने के लिए डांटा। उन्होंने समझाया कि ये बिग बॉस की प्रॉपर्टी है।

बिग बॉस ओटीटी 2 अपडेट्स (फोटो-JioCinema X Media)

