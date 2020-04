बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट रहीं देवोलीना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattacharjee) ने रश्मि देसाई (Rashmi Desai) के अकाउंट से लाखों रुपए निकालने को लेकर अरहान खान (Arhaan Khan) पर एक के बाद एक कई ट्वीट कर हमला बोला है। अरहान खान को फटकार लगाने को लेकर देवोलीना को जान से मारने की धमकी मिली है जिसका जिक्र उन्होंने अपने एक ट्वीट में किया है। इस ट्वीट में देवोलीना मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र साइबर सेल को टैग करते हुए कार्रवाई की मांग की है।

देवोलीना ने ट्वीट किया, ‘कृपया इस संदेश को देखें। मुझे इस महिला से जान से मारने की धमकी मिली है। आपसे आग्रह है कि आप इसके खिलाफ कार्रवाई करें।’ देवोलीना ने इस ट्वीट के साथ महिला द्वारा भेजे मैसेज का स्क्रीन शॉट भी शेयर किया है। देवोलीना के ट्वीट का जवाब देते हुए मुंबई पुलिस ने लिखा, हम इस देख रहे हैं। कृपया आप अपना संपर्क डिटेल दें।

गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर रश्मि देसाई के बैंक अकाउंट की डिटेल लीक हुई है जिसके मुताबिक अरहान खान ने रश्मि के बैंक एकाउंट से 15 लाख रुपए निकाले हैं। इसके साथ ही अरहान खान ने रश्मि देसाई को धमकियां भी दीं, जिसे लेकर रश्मि देसाई की दोस्त और एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattacharjee) उनके सपोर्ट में आईं और अरहान खान को टारगेट करते हुए कई ट्वीट किए।



देवोलीना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattacharjee) ने अरहान खान पर ट्वीट करते हुए लिखा था, “सुना है रामलाल ने सबूत मांगा है कि वो फ्रॉड है। मैं कहना चाहूंगी कि वो सलमान खान के पास क्यों नहीं जाता और उन्हीं से यह सवाल क्यों नहीं पूछता। कितना शर्मनाक और अजीब व्यक्ति है. एक तो इसने पैसे ले लिए, ऊपर से धमकी दे रहा है। अपने एक और ट्वीट में देवोलीना ने अपने फैंस से अरहान खान को रश्मि देसाई के साथ टैग ना करने की बात कही।

देवोलीना ने लिखा, ‘और आप लोग कृप्या इस राम लाल को अनदेखा करो। इसे कहीं भी टैग मत करो, खासकर रश्मि के साथ।’ देवोलीना ने आगे लिखा, ‘आप उसके बारे में अच्छा-बुरा जो भी बात करो, यह उसके लिए मायने नहीं रखता है। उसके लिए केवल पब्लिसिटी ही मायने रखती है। इसलिए किसी भी चीज के लिए उस इंसान को बढ़ावा मत दो।’

To @MumbaiPolice @MahaCyber1 please look into this message where i am getting killing threats from this lady.Urge you to take action against it asap. pic.twitter.com/EFYCIks5FJ

— Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) April 21, 2020