नाना-तनुश्री मामले के बाद #मीटू मूवमेंट के जोर पर कई महिलाएं इंडस्ट्री से सामने आई हैं जिन्होंने नामी हस्तियों पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए। इनमें आलोक नाथ, विकास बहल, अनु मलिक, कैलाश खेर जैसे बड़े नाम शामिल हैं, जिनपर ये आरोप लगाए गए। अब इस बाबत एक और महिला शुक्रवार को सामने आई है जिसने मीटू पर बोलते हुए हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन को भी लपेटे में लिया है। सिलेब्रिटी हेयरस्टाइलिस्ट सपना भावनानी ने मी टू मूवमेंट के चलते ट्विटर पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन पर निशाना साधा है। बता दें, सपना भावनानी बिग बॉस के घर में भी रह चुकी हैं। बिग बॉस के सीजन 6 में ये सिलेब्रिटी हेयरस्टाइलिस्ट कंटेस्टेंट के तौर पर आई थीं।

दरअसल, एक यूजर ने अमिताभ बच्चन का वह पोस्ट अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया था जिसमें बिग बी ने मीटू मूवमेंट पर अपना एक ब्लॉग लिंक शेयर किया था। इस ब्लॉग में अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू के कुछ अंश पेश किए थे, जिसमें मीटू मूवमेंट और महिलाओं की सुरक्षा पर अमिताभ बच्चन ने काफी कुछ कहा था।

This has to be the biggest lie ever. Sir the film Pink has released and gone and your image of being an activist will soon too. Your truth will come out very soon. Hope you are biting your hands cuz nails will not be enough. @SrBachchan #Metoo #MeTooIndia #comeoutwomen https://t.co/gMQXoRtPW3

