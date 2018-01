बिग बॉस-11: फिनाले में डांस नंबर का तड़का लगाने के लिए कुछ यूं सजती-संवरती दिखीं अर्शी खान

कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाले रिएलिटी शो बिग बॉस विवादों में छाया रहा। शो की कंटेस्टेंट अर्शी खान बिग बॉस के फिनाले में नजर आने वाली हैं। जिसके लिए अर्शी खान तैयारियों में भी लग गईं हैं। शो में शिल्पा शिंदे के साथ लड़ाई-झगड़े के कारण सुर्खियों में रहने वाली अर्शी खान ने दर्शकों को एंटरटेन भी किया। हाल ही में खबर आई थी कि अर्शी शो के ग्रैंड फिनाले में जबरदस्त डांस नंबर का तड़का लगाने जा रही हैं। अर्शी खान की एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें वे फिनाले के लिए सजते-संवरते नजर आ रहीं हैं।

अर्शी खान ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक फोटो शेयर करते हुए लिखा , ”मेरे अच्छे दोस्त और हेयर एक्सपर्ट नौशाद अहमद के साथ उनके स्टूडियो में।” बिग बॉस सीजन -11 का फिनाले 14 जनवरी को होने जा रहा है जिसकी घोषणा खुद शो के होस्ट सलमान खान ने की थी।

With my good friend & hair expert Naushad Ahmed at Naushad Hair Studio @javedhabib #JavedHabib getting b ready for @BiggBoss finale with @ColorsTV @BeingSalmanKhan @EndemolShineIND pic.twitter.com/1FMKzVrTHl

— Arshi Khan (@ArshiKOfficial) January 11, 2018