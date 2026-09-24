बिग बॉस 20 के घर में यंग डीएसए के स्लैंग, उनकी भाषा दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। घर में उनकी दोस्तों की एक टीम बन चुकी है और बाकी घरवालों के साथ उनके झगड़े, उनके मजाक और उनके जबरदस्त डायलॉग्स सुनने मिल रहे हैं।

हाल ही के एपिसोड में घर में एक रैप डिस बैटल हुआ, जिसमें सभी घरवालें दो टीमों में बंट गए। मैरी कॉम पर अमन ने एक तंज कसा जिसके जवाब में यंग ने एक पावरफुल वन लाइनर दिया, जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

सोशल मीडिया पर यंग डीएसए को ओवरऑल काफी पसंद किया जा रहा है। उनके वन लाइनर्स घर के अंदर भी पसंद किया जा रहे है और बाहर भी। चलिए बताते हैं उनके सबसे शानदार और दर्शकों के फेवरेट वन लाइनर्स

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वन लाइनर 1- बॉक्सर के नाम पर मैरी कॉम

अमन, मैरी कॉम के लिए कहते हैं- “इतनी बड़ी बॉक्सर हो घर में काटते हो भिंडी, छोटी-छोटी बातों पर रो देते हो, किसी को पसंद नहीं आती आपकी टिंडी।”

यंग डीएसए अपने अंदाज में शानदार वन लाइनर के साथ जवाब में कहते हैं- “हमारी टीम में एक औरत रह रही, वो रह रही न्यूक्लियर बॉम्ब, तुझे बॉक्सर के नाम पर बस चड्डा मालूम, मुझे बॉक्सिंग के नाम पर मैरी कॉम।”

इस एक लाइन से यंग डीएसए के फैन और बिग बॉस के प्रशंसक भी उनकी तारीफ कर रहे हैं।

वन लाइनर 2- कर्ता-धर्ता और कार्यकर्ता

बिग बॉस 20 के प्रीमियर डे पर यंग डीएसए ने सलमान खान से कहते हैं कि ‘भाई तुम तो कर्ता-धर्ता रह रहे, तुम्ही मित्र मंडल और तुम्ही कार्यकर्ता रह रहे।’ इस लाइन पर सलमान भी जोर से हंसने लगते हैं।

वन लाइनर 3- दो+दो=चार होते तीन मत कर

अमन गांधी के साथ झगड़े के दौरान यंग डीएसए उनके साथ बहस करते हुए ना तो कोई गाली देते हैं, ना कुछ उल्टा बोलते हैं लेकिन जवाब में वह कहता हैं- “दो प्लस दो चार होते हैं, तीन मत कर।” ये बात भले ही किसी को समझ ना आई हो लेकिन वहां बैठे सभी लोग और बाहर दर्शकों को यंग डीएसए की ये लाइन काफी मजेदार लगी।

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वन लाइनर 4- आपत्ति-चायपत्ती

पहले हफ्ते के कैप्शनशिप टास्क के दौरान यंग डीएसए पहले ही सभी को आगाह करते हुए कहते हैं कि जिस किसी को भी “मुझसे आपत्ति-चायपत्ती रह रही, पहले ही बता दो, मैं किसी की सुन कर लेने वाली नहीं हूं।” ये लाइन भी काफी पसंद की जा रही है, यूजर्स इस साउंड पर कई रील्स बना रहे हैं।

वन लाइनर 5- तू क्या सीढ़ी रह रहा क्या जो तुझ पर चढूं

एक टास्क के दौरान काजी ने यंग डीएसए से कहा कि मुझ पर चढ़ मत। बदले में यंग डीएसए कहते हैं कि “तू क्या सीढ़ी रह रहा है जो तुझ पर चढूं।”

सिर्फ 2 हफ्तों की जर्नी में इंटरनेट पर यंग डीएसए के इस तरह के कई वन लाइनर्स वायरल हो रहे हैं। जिन पर यूजर्स लगातार रील्स और वीडियोज बना रहे हैं।