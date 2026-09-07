भारतीय गेमिंग और डिजिटल एंटरटेनमेंट की दुनिया में स्काउट किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। असली नाम तन्मय सिंह है और ऑनलाइन दुनिया में उन्हें स्काउट के नाम से जाना जाता है। गेमिंग लाइव स्ट्रीम और एंटरटेनिंग अंदाज के दम पर स्काउट ने युवाओं के बीच एक मजबूत पहचान बनाई। अब वही लोकप्रिय गेमिंग क्रिएटर Bigg Boss 20 के घर में कदम रख चुके हैं।

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शो के 20वें सीजन में यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया क्रिएटर्स की मौजूदगी एक बार फिर यह दिखाती है कि डिजिटल स्टार्स अब टीवी की दुनिया का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। स्काउट को यूट्यूब की दुनिया में गेमिंग कंटेंट के लिए जाना जाता है। उन्हें कई बड़े यूट्यूबर्स का सपोर्ट भी है, जिनमें अभिषेक मल्हान, एल्विश यादव, कैरीमिनाटी का नाम शामिल हैं। उन्होंने स्काउट के बिग बॉस एंट्री पर उन्हें बधाई भी दी थी।

स्काउट की BGMI ID 5144286984 है और उनका IGN MDLscOutOP है। उनकी यह ID करीब 7 साल पुरानी है और वह इस आईडी से अब तक 10,781 मैच खेल चुके हैं। इस समय वह 80 RP पर हैं।

उनके बैटल रॉयल करियर की बात करें तो स्काउट ने स्कायडमोड में 9,665 मैच खेले हैं। इनमें उन्होंने 2,054 मैच जीते हैं और कुल 53,701 फिनिश किए हैं। उनका F/D रेश्यो 5.56 रहा है। डुओ मोड में स्काउट ने पिछले 7 सालों में करीब 71 मैच खेले हैं। इनमें उन्होंने 24 जीत हासिल की हैं और 534 फिनिश किए हैं। इस मोड में उनका F/D रेश्यो 7.52 रहा है।

वहीं, सोलो मोड में स्काउट ने सिर्फ 3 मैच खेले हैं। उन्हें इनमें कोई जीत नहीं मिली, लेकिन उन्होंने 19 फिनिश किए हैं। Solo में उनका F/D रेश्यो 6.33 रहा है।

कुल मिलाकर, स्काउट ने सबसे ज्यादा स्कायड मोड में खेला है, जबकि डुओ और सोलो में उनकी मौजूदगी काफी कम रही है। हालांकि, कम मैच खेलने के बावजूद इन दोनों मोड में उनका F/D रेश्यो काफी शानदार रहा है।

स्काउट ने अपना यूट्यूब चैनल अगस्त 2018 में शुरू किया था। इसके बाद से वह लगातार अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करते आ रहे हैं। फिलहाल उनके यूट्यूब चैनल पर करीब 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और वह लगभग 1,700 वीडियो से ज्यादा पोस्ट कर चुके हैं।

इंस्टाग्राम की बात करें तो स्काउट के अकाउंट पर अब तक करीब 1,200 से ज्यादा पोस्ट हैं और उन्हें 4.4 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। वह इंस्टाग्राम पर भी लगातार गेमप्ले से जुड़े वीडियो शेयर करते रहते हैं। अब उन्होंने बिग बॉस में एंट्री ले ली है। आज यानी 6 सितंबर से शो की शुरूआत हो चुकी है।