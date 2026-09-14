Bigg Boss 20 Weekend Ka Vaar: सलमान खान के शो ‘बिग बॉस 20’ का पहला ‘वीकेंड का वार’ एपिसोड 13 सितंबर को स्ट्रीम हुआ। सलमान खान हमेशा की तरह अपने अंदाज में नजर आए। उन्होंने कुछ कंटेस्टेंट्स से उनके गेम को लेकर सवाल किए और कुछ सदस्यों को उनकी गलतियों के लिए फटकार भी लगाई। इसी दौरान उदिति सिंह को लेकर बड़ा ऐलान हुआ। वहीं रिति तिवारी अपने पिता और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी से लगातार तुलना किए जाने की बात करते हुए भावुक हो गईं।

उदिति सिंह की लाइफलाइन हुई खत्म

एपिसोड की शुरुआत में सलमान खान ने नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स लवप्रीत सिंह, अरिश्फा खान, कनिका मान और उदिति सिंह से बात की। उन्होंने बताया कि इन चारों में से किसी एक को सबसे कम वोट मिलने के कारण अपनी लाइफलाइन गंवानी पड़ेगी। इसके बाद सलमान ने घोषणा की कि उदिति सिंह को सबसे कम वोट मिले हैं, जिसके चलते उनकी लाइफलाइन खत्म हो गई।

सलमान ने उदिति को सलाह दी कि उन्हें गेम में ज्यादा एक्टिव रहने और अपनी पर्सनैलिटी खुलकर सामने लाने की जरूरत है। उदिति ने उनकी बात को स्वीकार करते हुए कहा कि वह घर में लोगों से बातचीत करने के साथ अपनी तरफ से पहल भी कर रही हैं। सलमान ने सभी कंटेस्टेंट्स को सलाह दी कि उन्हें गेम में अपनी असली शख्सियत के साथ लोगों का दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए।

वहीं, कनिका मान से भी सलमान ने उनके व्यवहार को लेकर सवाल किए। उन्होंने पूछा कि क्या कनिका अपने अंदाज और हरकतों के जरिए दूसरों से लगातार अप्रूवल लेने की कोशिश कर रही हैं। सलमान ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें दूसरों की प्रतिक्रिया की बजाय अपनी प्रतिभा और क्षमता पर ध्यान देना चाहिए।

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पिता मनोज तिवारी से तुलना पर भावुक हुईं रिति

एपिसोड का सबसे भावुक पल उस वक्त आया, जब सलमान खान ने रिति तिवारी से बातचीत की। उन्होंने रिति को गेम में ज्यादा खुलकर अपनी बात रखने और हर स्थिति में सतर्क रहने की सलाह दी।

सलमान ने उनसे यह भी कहा कि उन्हें अपने काम और पहचान के जरिए अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए, न कि सिर्फ अपने मशहूर पिता मनोज तिवारी की बेटी के तौर पर पहचानी जाएं। पिता से लगातार तुलना किए जाने की बात पर रिति भावुक हो गईं।

वीकेंड का वार एपिसोड में इन गंभीर बातचीत के अलावा कॉमेडी स्किट्स और मजेदार मैचमेकिंग सेगमेंट भी देखने को मिले। सलमान के जाने के बाद घर के अंदर कुछ मुद्दों को लेकर कंटेस्टेंट्स के बीच तीखी झड़प भी हुई।

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आम्रपाली और माही ने माहौल किया मजेदार

सलमान ने माहि विज और आम्रपाली दुबे से कनिका मान की मिमिक्री करने को कहा। दोनों ने कनिका के अंदाज की नकल की, जिसे देखकर सलमान खान के साथ-साथ घर के बाकी सदस्य भी खूब हंसे।

इसके बाद सलमान ने घरवालों से पूछा कि उनमें से कितने लोग कनिका को अपना मजबूत प्रतियोगी मानते हैं। इस सवाल पर कई कंटेस्टेंट्स ने हाथ उठाकर कनिका को अपने लिए बड़ा मुकाबला बताया।