बिग बॉस 20 का नए प्रोमो में सलमान खान सभी कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाते नजर आ रहे हैं, तो कभी उनके साथ हंसी-मजाक करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बार 16 कंटेस्टेंट्स में से एक ऐसा भी है, जिसने सलमान खान को भी अपना फैन बना लिया है।

दरअसल, इस सीजन में बिग बॉस के घर में 16 कंटेस्टेंट्स की एंट्री हुई है। इनमें से काजी तौकीर ने अपने अलग ही अंदाज से सभी की निगाहें अपनी तरफ खींच ली हैं।

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काजी के फैन हुए सलमान खान

काजी पूरे हफ्ते घर में एक ही लाइन बोलते हुए नजर आए,’I am a Rockstar, Baby!’ वो हर मौके पर इस लाइन को इतने फनी और कॉन्फिडेंट अंदाज में बोलते हैं कि घरवालों के साथ-साथ सलमान खान भी उनके अंदाज के कायल होते नजर आ रहे हैं।

प्रोमो में सलमान खान काजी तौकीर की इस खास अदा से काफी इंप्रेस नजर आते हैं। सलमान उनसे कहते हैं कि घर में भले ही बहुत सारे स्टार्स हैं, लेकिन उनके लिए रॉकस्टार सिर्फ एक ही है और वो हैं काजी तौकीर।

सलमान ने सभी को सिखाया काजी का स्टाइल

इतना ही नहीं, सलमान खुद काजी के अंदाज में ‘I am a Rockstar, Baby!’ बोलना सीखते नजर आते हैं। इसके बाद वो घर के बाकी सभी कंटेस्टेंट्स से भी काजी के साथ इस लाइन को दोहराने के लिए कहते हैं। जहां हर कंटेस्टेंट ये सोच कर बैठा था कि सलमान काजी को उनके झूठ के लिए डाटेंगे तो वहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।

यानी शो की शुरुआत में ही काजी तौकीर ने अपने फनी अंदाज और इस एक लाइन से सलमान खान तक को अपना फैन बना लिया है। अब देखना होगा कि उनका ये ‘रॉकस्टार बेबी’ वाला अंदाज पूरे सीजन कितना धमाल मचाता है।

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काजी तौकीर पर बन रहे मीम्स

वैसे ये एक अकेली चीज नहीं है जिसके लिए काजी तौकीर लाइमलाइट में आए बल्कि घर में उनकी बाकी बातों ने भी दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। सोशल मीडिया पर उनसे जुड़े कई मीम्स भी वायरल हो रहे हैं।

दूसरी तरफ सलमान खान ने आरिश्फा का साथ देते हुए उन्हें एक टास्क दिया कि वह बताएं सभी घरवालों में कौन-कौन सी बच्चों वाली हरकतें हैं। आज का पहला वीकेंड का वार दर्शकों के लिए सरप्राइजिंग भी होने वाला है क्योंकि बिग बॉस इनसाइडर्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस हफ्ते घर से कोई भी बाहर नहीं होने वाला है।