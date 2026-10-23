Bigg Boss 20: ‘बिग बॉस 20’ के लेटेस्ट एपिसोड में काफी कुछ देखने को मिला। स्काउट ओपी, कनिका मान और गुल्लू ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़े अनुभव साझा किए। इस दौरान उन्होंने पुरुषों के रोने को लेकर भी बात की। इसके साथ ही स्काउट ने बताया कि बीते आठ सालों में वह सिर्फ दो बार रोए हैं और दोनों ही बार इसकी वजह एक टूर्नामेंट हारना था।

तीनों गार्डन एरिया में बैठकर आपस में बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपने जीवन के बारे में दिल खोलकर बात की। जब स्काउट ने बताया कि वो 8 सालों में सिर्फ 2 बात रोए हैं तो गुल्लू ने कहा कि अपना सपना टूटने या आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने पर रोना अलग बात है, जबकि किसी दूसरे की परेशानी या लव लाइफ को लेकर रोना अलग तरह की भावना है।

कनिका ने स्काउट और गुल्लू को दी सलाह

दोनों की बात सुनकर कनिका ने स्काउट और गुल्लू से कहा कि अगर उनका मन रोने का करे, तो उन्हें जरूर रोना चाहिए। रोने में कुछ भी गलत नहीं है। अपनी भावनाओं को जाहिर करना जरूरी है।

The way #KanikaMann guided #ScoutOP with so much maturity and genuine emotion was beautiful to witness.❤️ Their heart-to-heart felt so gentle, honest & REAL! Some conversations touch hearts without trying, and this was one of them. 🩷✨#BiggBoss20 pic.twitter.com/heeBzdJl1N — Queen of Hearts👸❤💞 (@chocolaty_1005) October 22, 2026

स्काउट और लव गिल के रिश्ते ने खींचा ध्यान

बिग बॉस के घर में लवप्रीत ‘लव’ गिल और स्काउटओपी के रिश्ते को लेकर भी चर्चा होती रहती है। दोनों अपने रिश्ते को भाई-बहन जैसा बता चुके हैं, लेकिन उनके बीच की कुछ नजदीकियों ने घरवालों और दर्शकों का ध्यान खींचा है।

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कभी स्काउटओपी, लव के पैरों और हाथों की मालिश करते नजर आते हैं। वहीं कभी वो उन्हें गले लगाते नजर आते हैं। ऐसे में इन पलों को देखकर दर्शक दोनों के रिश्ते को लेकर तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं।

लव और स्काउट बिग बॉस के घर में पहले दिन से ही दोस्त रहे हैं। इनके अलावा आम्रपाली दुबे, यंग डीएसए और आसिफ खान भी घर में एक मजबूत ग्रुप का हिस्सा रहे हैं। धीरे-धीरे लव, स्काउट और यंग की दोस्ती और पक्की हो गई। तीनों अक्सर एक-दूसरे के साथ मस्ती करते, चिढ़ाते और गेम खेलते नजर आए। इसी वजह से उन्हें घर में ‘बुली गैंग’ भी कहा जाता है।

हालांकि, लव के साथ स्काउट और यंग की बढ़ती नजदीकियों ने इस दोस्ती को चर्चा में ला दिया। ऐसा लगने लगा कि दोनों ही लव को पसंद करने लगे हैं। एक बार स्काउट और यंग ने लव के लिए अपनी भावनाओं को लेकर भी बात की। जब उनकी बातचीत रोमांटिक होती दिखी, तो स्काउट ने इशारों में बताया कि उनके मन में भी लव के लिए फीलिंग्स आने लगी थीं।