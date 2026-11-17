रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ में सबसे ज्यादा चर्चा लव गिल और स्काउट को लेकर हो रही है। उनका रिश्ता सवालों के घेरे में चल रहा है। इस मामले पर अब तक कई सेलेब्स और शो के पूर्व कंटेस्टेंट्स अपनी राय रख चुके हैं। वहीं, इस पूरे विवाद को लेकर अब दोनों की को-कंटेस्टेंट कनिका मान ने लव गिल के समर्थन में बात की है। कनिका ने कहा कि इस मामले में केवल सलव को जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है?

बिग बॉस के घर में कनिका ने सवाल किया कि इस मामले में सभी लोग लव गिल को निशाना क्यों बना रहे हैं। उनका कहना है कि स्काउट को भी अपने किए की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कनिका ने कहा, “सब लोग एक लड़की के पीछे क्यों पड़े हो? इतनी क्या आफत आ गई है? क्या वह उसको बेच के खा गई है? गलती तो तुम्हारी थी ना, स्काउट के केस में भी तुमने ही उसको धक्का दिया था।”

इस बात के बीच काजी ने कनिका को चुप रहने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने काजी को ड्रामेबाज बताते हुए कहा, “ड्रामेबाज नंबर वन हो तुम! तुम्हारा पूरा सीजन ही ड्रामा करते हुए निकला है, समझे? मुझे पता है कि मुझे अपना पक्ष कैसे रखना है। तुम्हें मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है!”

स्काउट पर बरसीं कनिका कपूर

इसके बाद कनिका ने कहा कि स्काउट कोई बच्चा नहीं है, जो अपनी फीलिंग्स न समझ सके। कनिका ने कहा कि स्काउट एक एडल्ट है और उसे अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। कनिका ने कहा, “वह लड़का कोई 4 साल का बच्चा नहीं है।”

काजी पर फूटा मनीष गोयल की पत्नी का गुस्सा

‘बिग बॉस 20’ के कंटेस्टेंट मनीष गोयल की पत्नी पूनम नरूला गोयल ने आखिरकार शो में उनके और काजी के बीच चल रहे विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। वह खुलकर अपने पति के समर्थन में सामने आई हैं। पूनम ने काजी की लगातार की जा रही टिप्पणियों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि मनीष को बार-बार परेशान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उनके मुताबिक काजी मनीष की उम्र को लेकर भी तंज कसते हैं और उनके साथ अपमानजनक तरीके से पेश आते हैं।

‘प्रोफेसर’ कहने पर क्यों भड़क जाते हैं मनीष गोयल?

मनीष को ‘प्रोफेसर’ कहे जाने पर गुस्सा क्यों आता है, इस बारे में बताते हुए पूनम ने कहा कि शुरुआत में यह सब मजाक के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन धीरे-धीरे इसकी हद पार होने लगी। उन्होंने कहा, “मैं एक महीने से ज्यादा समय तक धैर्य रखकर चुप रही, लेकिन अब इस बारे में बोलने का समय आ गया है। मैं कल के एपिसोड के बाद विस्तार से बात करूंगी, लेकिन फिलहाल मैं चाहती हूं कि लोग समझें कि मनीष ‘प्रोफेसर’ शब्द सुनकर प्रतिक्रिया क्यों देते हैं।”

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पूनम के मुताबिक, जब से मनीष ने बिग बॉस के घर में एंट्री की है, तब से काजी उन्हें लगातार ‘ज्ञानी बाबा’ और ‘प्रोफेसर’ जैसे नामों से चिढ़ा रहे हैं। शुरुआत में काजी ने इसे मजाक के तौर पर शुरू किया था और घर के दूसरे सदस्य भी इसमें शामिल हो गए थे। मनीष को इस मजाक के बारे में कुछ पता नहीं था, फिर भी उन्होंने इसे खेल भावना से लिया। वह भी सभी के साथ हंसे और डांस में शामिल हुए, हालांकि यह हिस्सा प्रसारित नहीं किया गया।

पूनम ने आगे आरोप लगाया कि इसके बाद काजी ने मजाक को लगातार आगे बढ़ाया और मनीष पर तंज कसने के साथ उनकी उम्र को लेकर भी टिप्पणियां कीं। जब मनीष ने आखिरकार उन्हें ऐसा करने से रोकने और अपनी हद में रहने के लिए कहा, तो काजी ने कैमरे के सामने कहा कि वह मनीष को रुलाकर रहेंगे और ऐसा करना बंद नहीं करेंगे।