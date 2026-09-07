सबसे चर्चित रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ शुरू होते ही सुर्खियों में आ गया है। शो के प्रीमियर के साथ ही सोशल मीडिया पर दर्शकों और टीवी सितारों के रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं। इसी बीच कुछ जय भानुशाली और आसिम रियाज के पोस्ट ने फैंस का ध्यान खींचा है।

आसिम ने शो के नए सीजन पर तंज कसते हुए इसे ‘फ्लॉप सीजन’ बताया है। वहीं जय भानुशाली ने अपनी पूर्व पत्नी माही विज को सोशल मीडिया के जरिए अपना प्यार और सपोर्ट भेजा। माही विज की शो में एंट्री काफी दिलचस्प है, उनके एंट्री के साथ ही कई क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे हैं। जिनमें वो शो के बाकी कंटेस्टेंट्स से काम करवाती नजर आ रही हैं।

इसी बीच जय ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, “डॉन आ गई हैं। माही, ऑल द बेस्ट, कमाल कर देना,” साथ ही प्यार से उन्हें ‘तारा की मम्मा’ भी कहा।

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आसिम रियान ने क्रिप्टिक पोस्ट किया डिलीट

‘बिग बॉस 13′ के फर्स्ट रनर-अप रह चुके आसिम रियाज ने नए सीजन को लेकर तंज कसा। आसिम ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘एक और फ्लॉप सीजन लोडिंग…’ इस पोस्ट पर तुरंत ऑनलाइन प्रतिक्रियाएं आने लगीं, कई यूजर्स ने आसिम को ट्रोल किया और उनकी टिप्पणी पर पलटवार किया। एक यूजर ने लिखा, “हर सीजन फ्लॉप बोलना भी एक रूटीन बन गया है… फर्क बस इतना है कि बिग बॉस हर साल ट्रेंड करता है, और तुम्हारे प्रेडिक्शन हर साल फ्लॉप होते हैं।” कुछ ही देर बाद आसिम ने अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया।

सना मकबूल ने किसे कसा तंज?

‘बिग बॉस ओटीटी 3’ की विनर रहीं सना मकबूल ने भी एक पोस्ट किया है। जिसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन लोग इसे माही विज से जोड़कर देख रहे हैं।

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सना ने लिखा, “मैं उसके असली रंग जानती हूं, अब दुनिया भी उन्हें जान जाएगी।” इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट में लिखा, “आप लोग उसका नाम जानते हैं।” सना के इन बयानों के बाद दर्शकों के बीच अटकलें और तेज हो गई हैं कि आखिर वह किस कंटेस्टेंट की बात कर रही हैं।

बिग बॉस 20 में हुई इन 16 कंटेस्टेंट्स की एंट्री

‘बिग बॉस 20’ के घर में इस बार अलग-अलग क्षेत्रों से कुल 16 कंटेस्टेंट्स ने एंट्री ली है। इनमें ओलंपिक पदक विजेता और बॉक्सर एमसी मैरी कॉम, टीवी अभिनेत्री कनिका मान, माही विज, ‘पंचायत’ और ‘मिर्जापुर’ फेम अभिनेता आसिफ खान, भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे, सोशल मीडिया पर्सनैलिटी अरिशफा खान, टीवी अभिनेता अमन गांधी, अभिनेत्री और मॉडल ईशा रिखी, सिंगर काजी अहमद तौकीर, गेमिंग स्टार तन्मय सिंह (ScoutOP), रियलिटी शो विजेता कुशाल तंवर (गुल्लू), अभिनेत्री उदिति सिंह, पंजाबी अभिनेत्री लव गिल, रैपर हर्ष मचारे (Yung DSA), सिंगर-सॉन्गराइटर रिती तिवारी और अभिनेता-मॉडल रोहेद खान शामिल हैं।