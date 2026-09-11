रैपर बादशाह की पत्नी एक्ट्रेस ईशी रिखी इस वक्त ‘बिग बॉस 20’ में नजर आ रही हैं। दोनों ने हाल ही में एक दूसरे के साथ तलाक का ऐलान किया था। वैसे तो ईशा ने शो के प्रीमियर पर कहा था कि वो अपनी टूटी शादी पर कुछ नहीं बोलेंगी, लेकिन हाल ही में उन्होंने बिना बादशाह का नाम लिए उन्हें रेड फ्लैग बताया।

शो के प्रोमो में दिखाया गया कि ईशा से गुल्लू पूछते हैं कि रेड फ्लैग होता है क्या? इस पर ईशा कहती हैं, “रेड फ्लैग बहुत अच्छा देखा है मैंने लाइफ में।”

इसके बाद ईशा शो में आए मेल कंटेस्टेंट्स से पूछती हैं, “जो लोग चीट करते हैं, उनके लिए तो मूव ऑन करने की कोई गेम ही नहीं होती ना? आपको क्या लगता है, जो लोग चीट करते हैं, उन्हें गिल्ट होता है? खासकर प्लेबॉय टाइप लोगों को?”

उनकी ये बात सुनकर गुल्लू कहते हैं कि ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने चीट किसे किया है। अगर सामने वाला इंसान उनके लिए खास था तो वो भले ही बाहर से ठीक दिखें, लेकिन रात में उन्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होता है।

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भले ही ईशा ने बादशाह का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी बात को बादशाह से ही जोड़कर देखा जा रहा है। दोनों ने 5 साल तक रिश्ते में रहने के बाद एक दूसरे से शादी की थी। मगर उनकी शादी 5 महीने भी नहीं चल पाई।

प्रीमियर पर भी ईशा का इस रिश्ते पर दर्द छलका था। उनका एक इंट्रोडक्शन वीडियो दिखाया गया था, जिसमें वो कह रही थीं कि वो प्यार में पड़ गई थीं और उन्हें लगा था कि उन्हें वही इंसान मिल गया है, जिसका वह इंतजार कर रही थीं। वह शादी करके सेटल होना चाहती थीं और उन्होंने इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन कुछ अनुभव इंसान को बदल देते हैं। उनका कहना था कि जब भरोसा टूटता है तो इंसान खुद से सवाल करने लगता है कि आखिर उससे कहां गलती हुई… ईशा के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें…