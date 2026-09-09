‘बिग बॉस 20’ का ड्रामा हर एपिसोड के साथ बढ़ता जा रहा है। शो के तीसरे एपिसोड में कैप्टेंसी टास्क के साथ सीजन का पहला नॉमिनेशन भी देखने को मिला। इस दौरान घर में कई बार कंटेस्टेंट्स के बीच तीखी नोकझोंक हुई। आम्रपाली दुबे और अरिश्फा खान के बीच उम्र को लेकर की गई एक टिप्पणी ने विवाद खड़ा कर दिया। वहीं, एक खास रूम एक्टिविटी के दौरान कुछ कंटेस्टेंट्स अपनी लाइफलाइन गंवा बैठे। एपिसोड के अंत में ईशा रिखी से रैपर बादशाह के साथ उनके रिश्ते को लेकर सवाल किए गए, लेकिन वो इस पर बात करने से बचती नजर आईं।

तीसरे एपिसोड की शुरुआत कैप्टेंसी टास्क के साथ हुई। इस दौरान कनिका मान के पास टास्कमास्टर पावर थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने काजी को इस कैप्टन बनने की रेस से बाहर कर दिया। ईशा रिखी, अमन गांधी और आम्रपाली दुबे भी इस टास्क से बाहर हो गए।

इस टास्क में उदिति सिंह, मैरी कॉम और रोहेद खान बाहर हो गए। इसके बाद कनिका मान, अरिश्फा खान और स्काउट भी हार गए और गूल्लू, आसिफ खान और युंग डीएसए कप्तानी के दावेदार बचे।

यह भी पढ़ें: बिग बॉस 20 में ईशा रिखी से यंग डीएसए ने पूछा ‘बादशाह नहीं पसंद?’ आसपास खड़े लोग हुए हैरान

आम्रपाली और अरिश्फा के बीच हुई बहस

लिविंग एरिया में बैठकर आम्रपाली दुबे ने फिल्म ‘राज’ का जिक्र करते हुए कहा कि जब यह फिल्म रिलीज हुई थी, तब इस शो के कई कंटेस्टेंट्स पैदा भी नहीं हुए थे। उनकी ये बात अरिश्फा खान को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि आम्रपाली उन्हें बच्ची कहकर उनकी उम्र को लेकर तंज कस रही हैं। आम्रपाली ने इसपर कहा कि उनका इरादा किसी को उम्र को लेकर शर्मिंदा करने का नहीं था।

दोनों के बीच बहस बढ़ गई और आम्रपाली ने अरिश्फा को लूजर बताया। उन्होंने ये भी कहा कि अरिश्फा बेवजह बात को बढ़ा रही हैं। इनकी बहस के बीच माही विज ने भी अरिश्फा को समझाया कि वो इस मुद्दे को ज्यादा ना खींचे।

स्पेशल रूम में हुआ लाइफलाइन का खेल

इसके बाद बिग बॉस ने गूल्लू, आसिफ और युंग को एक खास रूम में बुलाया। वहां ‘2’ और ‘X’ लिखे दो दरवाजे थे। ‘2’ चुनने पर अतिरिक्त लाइफलाइन मिलती, जबकि ‘X’ चुनने पर किसी कंटेस्टेंट की एक लाइफलाइन खत्म करनी थी। आसिफ ने अरिश्फा, गूल्लू ने उदिति और युंग ने कनिका की लाइफलाइन खत्म की।

यह भी पढ़ें: मनोज तिवारी की बेटी रीति का नहीं है बॉयफ्रेंड, पेरेंट्स के अलगाव का हुआ गहरा असर, कही ये बात

भाभीजी वाले मजाक पर आम्रपाली ने रखी बात

माही विज ने कनिका को ‘पू’ जैसी एनर्जी दिखाने पर चिढ़ाया। वहीं, आम्रपाली के साड़ी पहनते समय काजी के वहां मौजूद होने पर माही ने मजाक में कहा कि वह ‘भाभीजी’ को तैयार होते देखना चाहते हैं। इस पर आम्रपाली ने कहा कि भोजपुरी संस्कृति में भाभी को मां जैसा सम्मान दिया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि यूपी और बिहार उनके लिए कमाई के बड़े स्रोत हैं।

ये कंटेस्टेंट हुए नॉमिनेट

पहले नॉमिनेशन में घरवालों ने एक-दूसरे के नाम लिए। वोटिंग के बाद कनिका मान, उदिति सिंह, अरिश्फा खान और लव गिल इस हफ्ते के लिए नॉमिनेट हुए।