Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 के घर में नया एविक्शन हो चुका है। इस बार काफी सारे कंटस्टेंट्स नॉमिनेट हुए थे, जिसके बाद 3 लोग बॉटम 3 में आए। उदिति सिंह, मैरी कॉम और अमन गांधी को सबसे कम वोट मिले। एविक्शन प्रोमो सामने आ चुका है, सलमान बताते हैं कि ये तीन लोग हैं जिन्हें सबसे कम वोट मिले हैं।

बिग बॉस इनसाइडर्स पेज द खबरी की मानें तो अमन गांधी घर से बेघर हो गए हैं। सलमान ने उन्हें घर में अपना गेम बेहतर करने के लिए कई बार सलाह दी थी। साथ ही मैरी कॉम और उदिति को भी अपने गेम में सुधार के लिए सलमान ने नसीहत दी।

अमन गांधी का एविक्शन घर के अंदर बीते उथल-पुथल भरे हफ्ते के बाद हुआ है। इस दौरान गुल्लू और नकुल के बीच हुए विवाद का मुद्दा लगातार चर्चा में बना रहा और घरवालों के बीच इसे लेकर काफी बातचीत होती रही। मैरी कॉम की सलमान खान ने तारीफ की, उनका कहना था कि इस हफ्ते वह पहले से ज्यादा दिखाई दी है। जो उनके गेम के लिए अच्छा है।

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होस्ट ने हाल ही में घर के सदस्यों नकुल और कुशल तंवर उर्फ ​​गुल्लू के बीच हुए विवाद के दौरान मान के व्यवहार का खास तौर पर जिक्र किया। खान ने इस मामले में अपनी बात स्पष्टता और संयम के साथ रखने के लिए मान की सराहना की।

उन्होंने कहा कि घर के मुश्किल हालात के बावजूद मान ने अपनी राय रखने से परहेज नहीं किया और पूरे मामले में मजबूती से अपना पक्ष रखा।

वीकेंड का वार से जुड़े अपडेट्स के मुताबिक, सलमान खान ने गुल्लू और नकुल के बीच हुए विवाद की वजह काजी के बर्ताव को बताया। उन्होंने काजी से यह भी सवाल किया कि जब गुल्लू और नकुल के बीच बहस बढ़ने लगी और मामला हाथ से निकलने लगा, तब उन्होंने दोनों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। यहां काजी हमेशा की तरह अपनी बात को घुमाते दिखाई दिए।

सलमान खान ने आसिफ खान की क्लास लगाते हुए कहा कि वह लव के ऊपर गलत तरीके से चार्ज करते हुए आए थे जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी। वह बस आराम से नकुल से बात कर रही थीं।

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सलमान ने ये भी कहा कि आसिफ लव को रोकने वाले कोई नहीं होते हैं। उनका लव के ऊपर चिल्लाना उनकी बदतमीजी थी।