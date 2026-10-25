‘बिग बॉस 20’ के वीकेंड का वार में इस बार स्काउट और लव गिल की दोस्ती चर्चा में रही। रोहित शेट्टी ने दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियों पर सवाल उठाए और स्काउट को समझाया कि घर के अंदर उनकी कुछ हरकतें बाहर के दर्शकों को गलत संदेश दे सकती हैं। उन्होंने खास तौर पर लव के हाथ, गर्दन और पैरों की मसाज करने और कंबल के अंदर ऐसी हरकतें करने का जिक्र किया। इतना ही नहीं, इसके बाद स्काउट की गर्लफ्रेंड भी वीकेंड का वार में आईं और उन्होंने लव के साथ उनकी नजदीकियों पर आपत्ति जताई।

वीकेंड का वार में आईं स्काउट की गर्लफ्रेंड

रोहित शेट्टी ने स्काउट को बताया कि उनसे कोई मिलने आया है। जैसे ही स्काउट ने स्टेज पर अपनी गर्लफ्रेंड काशवी को स्टेज पर देखा उनके होश उड़ गए। इसके बाद काशवी ने स्काउट को पूछा, “कैसा जा रहा मसाज पार्लर तनमय?” इसके बाद काशवी ने रोहित शेट्टी से पूछा कि क्या वो लव गिल से बात कर सकती है?

लव गिल पर उठाये सवाल

काशवी ने लव से पूछा कि क्या वो सच में अपने मुंह बोले भाईयों के साथ वैसा ही करती हैं जैसा वो स्काउट के साथ कर रही हैं? इस पर लव ने जवाब दिया कि उनके लिए ये नॉर्मल है। उन्होंने मसाज वाली बात पर जवाब देते हुए कहा कि उन्हें दर्द हो रहा था इसलिए स्काउट ने उन्हें मसाज दी।

स्काउट की गर्लफ्रेंड का फूटा गुस्सा

काशवी ने स्काउट से बोला, “तनमय तुमने सोचा कैसे कि तुम मेरी तुलना उससे (लव) से कर सकते हो?” इसके बाद स्काउट ने बताया कि जिस तरह से लव उनका ख्लाय रख रही थी उस वजह से उन्होंने तुलना की थी। इसके बाद काशवी ने कहा, “क्या ख्याल रख रही, अगर घरवाली ही फीलिंग चाहिए थी आपको तो आपको घर पर बैठना था। इससे मुझे बुरा लग रहा है। अगर आपको एक प्रतिशत भी इज्जत है ना तो एक लिमिट रखो और उससे दूर रहो।”

रोहित शेट्टी ने भी को दी नसीहत

रोहित शेट्टी ने स्काउट को समझाया कि उनके गेमिंग फॉलोअर्स उन्हें अच्छी तरह जानते हैं और उनकी शख्सियत से परिचित हैं, लेकिन टीवी पर उन्हें देखने वाले लाखों दर्शक उनकी निजी जिंदगी या इरादों के बारे में नहीं जानते। ऐसे में स्क्रीन पर दिखाई देने वाली चीजों से उनके बारे में अलग धारणा बन सकती है। रोहित ने साफ किया कि वह स्काउट के इरादों पर सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि उन्हें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी हरकतें दर्शकों को कैसी नजर आ रही हैं।

उन्होंने स्काउट को लव के साथ थोड़ा फासला बनाए रखने की सलाह दी। साथ ही लव से भी कहा कि उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी दोस्ती और आपसी व्यवहार को बाहर किस तरह देखा जा रहा है।

यह भी पढ़ें: Bigg Boss 20: मैरी कॉम हुईं घर से बेघर, वीकेंड का वार में मनीष गोयल ने भी खोई लाइफलाइन

लव ने बताया स्काउट को भाई

रोहित की बातों पर लव ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि वह स्काउट को अपना भाई मानती हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आगे से वह इस बात का ध्यान रखेंगी कि उनके और स्काउट के बीच की नजदीकियों से कोई गलत संदेश न जाए। हालांकि, इस चर्चा के दौरान लव भावुक हो गईं।

अपनी छवि को लेकर परेशान हुईं लव

स्काउट के साथ अपनी दोस्ती पर सवाल उठने के बाद लव ने बाहर अपनी छवि को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था कि उनके व्यवहार को इस तरह समझा जाए। लव को इस बात का भी डर सताने लगा कि घर के बाहर उनके वीडियो बनाए जाएंगे और उनके चरित्र को लेकर तरह-तरह की टिप्पणियां की जाएंगी।

लव ने बताया कि वह पहले भी ऐसी परिस्थितियों का सामना कर चुकी हैं और दोबारा इस तरह की बातों में घिरना उनके लिए काफी तकलीफदेह है। इस पूरे मामले से वह इतनी परेशान हो गईं कि उन्होंने अपनी असहजता जाहिर करते हुए कहा कि अब उनसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है।