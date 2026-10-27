Bigg Boss 20: ‘बिग बॉस 20’ के पिछले वीकेंड का वार ने कुछ विवाद खड़े कर दिए हैं। स्काउट ओपी की गर्लफ्रेंड काशवी हिरानंदानी ने आकर लव के साथ स्काउट के रिश्ते पर सवाल उठाये। इस दौरान उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ-साथ लव गिल को भी बहुत कुछ कहा। जिसके कारण सोशल मीडिया पर दो गुट बन गए हैं। कुछ ने काशवी के इमोशन को समझते हुए उनकी बातों को सही बताया, वहीं कुछ ने कहा कि लव गिल के साथ गलत हुआ। इसके बाद अब काशवी ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी है।

काशवी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर बयान जारी करते हुए स्वीकार किया कि उनकी कुछ टिप्पणियां इस मामले से जुड़े लोगों के प्रति असंवेदनशील थीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मकसद स्काउट के व्यवहार पर सवाल उठाना, उसकी गलतियों को सामने लाना और उसे उसके कामों के लिए जवाबदेह ठहराना था। हालांकि, उन्होंने माना कि वह अपनी बात को दूसरे तरीके से भी रख सकती थीं।

काशवी ने लिखा, “मेरा इरादा स्काउट को संबोधित करना, उसकी उन गलतियों को सामने लाना था, जो मुझे लगा कि उसने की हैं और उसे उसके कामों के लिए जवाबदेह ठहराना था। लेकिन ऐसा करते हुए मुझे एहसास हुआ कि मेरे इस्तेमाल किए गए कुछ शब्द दूसरे लोगों के प्रति असंवेदनशील थे।”

काशवी ने आगे स्वीकार किया कि उस समय वह चाहे जैसा भी महसूस कर रही थीं, लेकिन उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति की मंशा या उसके चरित्र पर फैसला नहीं सुनाना चाहिए था। अपनी टिप्पणियों को लेकर हो रही आलोचना पर उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी दूसरी महिला के खिलाफ नफरत फैलाना या दर्शकों को उसे निशाना बनाने के लिए उकसाना नहीं था।

उन्होंने अंत में लिखा, “मेरा इरादा कभी भी किसी दूसरी महिला के खिलाफ नफरत फैलाने या किसी को उसे निशाना बनाने के लिए प्रोत्साहित करने का नहीं था। मैं समझती हूं कि मेरे शब्दों का असर होता है और मैं इस बात की जिम्मेदारी लेती हूं कि मेरी बातों को किस तरह समझा गया।”

काम्या पंजाबी ने भी किया काशवी की बातों पर रिएक्ट

काम्या पंजाबी ने ‘बिग बॉस 20’ में लव गिल और स्काउटओपी की दोस्ती को लेकर हो रहे विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्काउट की गर्लफ्रेंड काश्वी हीरानंदानी पर निशाना साधते हुए कहा कि रिश्ते में रहते हुए सीमाएं तय करने की जिम्मेदारी पार्टनर की होती है, न कि किसी दूसरी महिला की।

25 अक्टूबर को एक्स पर काम्या ने लिखा कि अगर दोनों के बीच रिश्ता सच्चा था, तो स्काउट को खुद सीमाएं तय करनी चाहिए थीं। किसी दूसरी लड़की पर मैनिपुलेशन का आरोप लगाने के बजाय अपने पार्टनर को जवाबदेह ठहराना चाहिए।

If the bond was real, he would set boundaries, not cut ties. Blaming the other girl for "manipulation" just to protect your own committed partner is disgusting and small-minded. Stop pulling another woman down to save your man. Hold him accountable! #Spineless #SmallMinded — Kamya Punjabi Dang (@iamkamyapunjabi) October 25, 2026

क्या है मामला?

सलमान खान की गैरमौजूदगी में रोहित शेट्टी ने ये शो होस्ट किया और उन्होंने घरवालों की गलती पर उन्हें जमकर खरी-खोटी सुनाई। लव गिल और स्काउट के रिश्ते पर भी उन्होंने खुलकर कहा कि ये सब बाहर बहुत खराब लग रहा है। स्काउट की गर्लफ्रेंड काशवी भी वीकेंड का वार में आईं और उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड स्काउट के साथ लव के रिश्ते पर सवाल उठाए। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…