बिग बॉस 20 में सलमान खान ने इस बार वीकेंड का वार पर स्काउट, लव गिल, कनिका मान की जबरदस्त क्लास लगा दी है। लव गिल के पूरे गेम को एक्सपोज करते हुए सलमान ने स्काउट को सही से गेम खेलने की सलाह भी दी।

उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्काउट का पूरा गेम सिर्फ लव गिल के आस-पास ही घूमता है और इसका पूरा फायदा लव उठाती है। इन सभी बातों पर आम्रपाली, यंग और काजी भी सहमति दिखाते दिखाई दिए। उन्होंने उन सभी बातों को हाइलाइट किया जो वह सभी पूरे हफ्ते देखते आए हैं।

इस बीच जब कनिका ने सलमान के सामने काजी से बात करते हुए अपनी आवाज ऊंची की तो सलमान ने उन्हें तुरंत चुप होने के लिए कहा। सलमान ने उन्हें साफतौर पर चेतावनी दी कि वह उनके सामने अपनी आवाज को नीचे रखे। कनिका यहां अपनी बात को लगातार डिफेंड करती दिखाई दी, जिसके बाद सलमान काफी नाराज भी नजर आए। सलमान और कनिका की बातचीत रविवार के एपिसोड में देखने मिलेगी।

सलमान खान ने किया लव गिल का गेम एक्सपोज

लव गिल के गेम को एक्सपोज करते हुए सलमान खान ने उनसे कहा कि अगर वह चाहती तो किचन में स्काउट और अरिश्फा की लड़ाई को खत्म कर सकती थीं लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें ये देखकर अच्छा लग रहा था कि दो लड़के उनके लिए लड़ाई कर रहे हैं। इस पर लव ने जवाब दिया कि मैंने उन्हें लड़ने को नहीं कहा था। आम्रपाली ने यहां सलमान खान की बात पर सहमति जताते हुए लव गिल का उस दिन वाला पूरा रवैया बताया।

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आम्रपाली ने खोली लव गिल के गेम की पोल

आम्रपाली ने कहा कि लव गिल जानबूझकर उस दिन लड़ाई को बढ़ावा दे रही थीं और बाद में सोफे पर बैठकर ये सभ इंजॉय कर रही थीं। आम्रपाली का कहना था कि स्काउट को बार-बार गिल्ट ट्रिप में डाला जाता है और बाद में ये जताया जाता है कि बस वही एक शख्स है जो उसका अपना है। इस बात में आम्रपाली का इशारा लव गिल पर था।

स्काउट देंगे सलमान की सलाह पर ध्यान

यहां काजी ने स्काउट के लव पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर भी बात की। उन्होंने कनिका से कहा कि लव के लिए वो बात सुनकर उन्हें गुस्सा क्यों नहीं आया। इसी बात के जवाब में कनिका ने अपनी आवाज ऊंची की थी।

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सलमान खान ने इन सभी बातों के अलावा स्काउट को उनके और यंग के बीच हुए झगड़े के लिए डांटा और साथ में अपने गेम पर ध्यान देने के लिए उन्हें नसीहत दी। अब सवाल ये है कि क्या स्काउट सलमान खान की बातों पर ध्यान देंगे।