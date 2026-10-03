बिग बॉस 20 का नया प्रोमो सामने आ चुका है, जिसमें सलमान खान ने काजी तौकीर को जोरदार फटकार लगाई है। प्रोमो में नजर आ रहा है कि सलमान खान ने लॉलीपॉप कमेंट के लिए काजी को समझाते हुए उन्हें अपने अंदाज में डांटा है और कनिका का साथ दिया है। जिसके बाद काजी के फैंस सोशल मीडिया पर कनिका को ट्रोल कर रहे हैं। काजी के समर्थन में उनके फैंस कनिका के खिलाफ बात कर रहे हैं।
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पिछले हफ्ते काजी तौकीर ने कनिका मान से ‘लॉलीपॉप’ को लेकर एक टिप्पणी की, जिससे कनिका को यह बात आपत्तिजनक और असहज लगी। सलमान ने काजी को तुरंत माफी न मांगने और लगातार अपनी बात पर अड़े रहने के लिए टोका। उन्होंने कहा कि जब सामने वाले को आपकी नीयत गलत लगी हो, तो आपको वहीं पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन काजी लगातार अपनी सफाई देते रहे और अपनी बात दोहराते रहे।
सलमान ने कनिका से पूछा कि क्या काजी ने उनसे माफी मांगी थी। इस पर कनिका ने कहा कि पिछले तीन हफ्तों में काजी अपने गेम को लेकर कुछ ज्यादा ही घमंडी हो गए हैं। वहीं, काजी ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने गेट के पास ही सॉरी बोल दिया था। सलमान ने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं सुना और काजी की बात का जिक्र करते हुए बोले, “आपने तो कहा था कि गोली खा लूंगा, लेकिन सॉरी नहीं बोलूंगा। क्या आपने कभी किसी को मजाक-मजाक में सॉरी बोलते हुए सुना है?”
इस हफ्ते एक टास्क के दौरान काजी और कनिका के बीच मजाक-मजाक में शुरू हुई बातचीत देखते ही देखते बहस में बदल गई। काजी अपने किरदार को समझाते हुए ‘लॉलीपॉप’ का उदाहरण दे रहे थे और उन्होंने कहा कि बच्चों को लॉलीपॉप और चॉकलेट पसंद होती है। हालांकि, कनिका को उनका यह कमेंट पसंद नहीं आया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें ऐसी बातें अच्छी नहीं लगीं।
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काजी ने कनिका से कहा था, “क्या हम साथ में लॉलीपॉप खा सकते हैं?”, तो वह वहां से चली गईं। कनिका ने काजी की बात को ‘घटिया’ बताते हुए कहा कि उन्हें उनसे इस तरह की बात की उम्मीद नहीं थी। बाद में काजी ने उनसे माफी मांगने के लिए भी मना किया।
इसी बात के लिए सलमान खान ने वीकेंड के वार पर काजी की क्लास लगाई। साथ ही सोशल मीडिया पर उनके फैंस कनिका को ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि काजी के गेम के लिए ये काफी जरूरी था।