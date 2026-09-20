सलमान खान ने हाल ही में बिग बॉस 20 के ‘वीकेंड का वार’ में हर उस इंसान की बोलती बंद कर दी जो भी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग को बढ़ावा देते हैं। सलमान का कहना था कि ट्रोलर्स उनको भी नहीं छोड़ते और उन्हें भी ट्रोल करते हैं लेकिन उन्हें अंदाजा है कि उनके खिलाफ ट्रोलिंग कौन करवाता है।

उन्होंने इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए कथित पेड ट्रोलिंग, फिल्मों के रिव्यू और हर मुद्दे पर सेलेब्रिटीज के बयान देने के दबाव पर भी सवाल उठाए। अभिनेता ने यह भी पूछा कि आखिर सेलिब्रिटीज से राजनीति पर टिप्पणी करने की उम्मीद क्यों की जाती है।

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सलमान बोले- घुमा कर चमाट मारो

एक्ट्रेसेस के गलत एंगल से फोटोज और वीडियोज बनाने वाले पैपराजी के लोगों को भी सलमान ने कॉल आउट किया और सभी महिलाओं को शानदार नसीहत दे डाली। सलमान ने कहा कि ऐसे लोग जहां दिख जाएं उन्हें वहीं घुमा कर चमाट मारो। सलमान खान के ये सभी वीडियोज इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं और फैंस उन पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं।

नीचा दिखाकर पैसे कमाते हैं

सलमान खान ने कहा कि वह जानते हैं उन्हें कौन ट्रोल करता है। हमारे बहुत से फैन क्लब है जिनके जरिए हमें ये जानकारी मिल जाती है कौन क्या रहा है। हालांकि जानबूझकर इस पर रिएक्शन हम सही नही मानते। उन्होंने कहा कि कुछ लोग किसी को नीचा दिखाकर पैसे कमाते हैं और हो सकता है कि कुछ हीरो या प्रोड्यूसर भी पैसे देकर इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा देते हों।

पैसों के बदले में फिल्मों को 4 स्टार

उन्होंने आगे फिल्म रिव्यूज का जिक्र करते हुए कहा कि लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन पैसों के बदले फिल्मों को चार या पांच स्टार देना भी एक तरह का बड़ा भ्रष्टाचार है। ऐसे में उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस तरह के मामलों में नैतिकता और सिद्धांतों की बात करने का कोई अधिकार बनता है।

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राजनैतिक मुद्दे पर जवाबदेही क्यों जरूरी है

सलमान ने राजनीति से जुड़े मुद्दों पर सेलेब्रिटीज से राय मांगे जाने पर कहा कि हर अभिनेता किसी मुद्दे पर बोलना नहीं चाहता या हो सकता है कि उसके पास पूरी जानकारी न हो। ऐसे में सिर्फ पूछे जाने भर से पत्रकारों को सेलेब्रिटीज से राय की उम्मीद क्यों करनी है?

यानी कि इस हफ्ते का वीकेंड का वार कंटेस्टेंट्स से ज्यादा सलमान खान का था। सलमान ने हर जरूरी बात का यहां पर जवाब देते हुए सोशल मीडिया पर सभी को हैरान कर दिया है। उनके तमाम वीडियोज इस समय वायरल हैं।