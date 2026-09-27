सलमान खान बिग बॉस 20 में इस वीकेंड पर सभी की क्लास लगाते दिखाई दिए। इस बीच एक्टर ने नेपोटिज्म का नाम लेते हुए ऋत्तिक रोशन और अजय देवगन का नाम लिया। उनका कहना था कि पिता का नाम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म तक ले जा सकता है, बाकी वहां पर मेहनत और काम आपको करके दिखाना होता है।

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रीति को मिली सलमान खान से नसीहत

दरअसल, मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी को सलमान ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वह भले ही अपने पिता के नाम के कारण इस शो में आ गई हैं लेकिन उन्हें यहां पर ऐसा कुछ करके दिखाना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे लोग उन्हें उनके नाम से जाने ना कि मनोज तिवारी की बेटी की पहचान से जाने।

सलमान ने नेपोटिज्म के लिए लिया अजय, सनी और ऋत्तिक का नाम

सलमान खान ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में परिवार की पहचान से एंट्री मिल सकती है, लेकिन सफलता की गारंटी नहीं होती। उन्होंने अजय देवगन, सनी देओल और ऋतिक रोशन जैसे स्टार किड्स का उदाहरण देते हुए कहा कि पिता की मेहनत आपको एक मुकाम तक पहुंचा सकती है, लेकिन आगे अपनी पहचान और सफलता खुद की मेहनत और काबिलियत से बनानी पड़ती है।

सलमान को पिता के नाम पर मिली बॉलीवुड में एंट्री

सलमान खान रीति को उनके व्यवहार के लिए फटकार लगाते हुए कहते हैं कि बीग बॉस में आने से पहले उन्हें कोई नहीं जानता और अब वो शो में काजी से इनसिक्योर होती दिख रही हैं। सलमान रीति से कहते हैं, “आपके पिता ने बहुत मेहनत की है और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि आपका जन्म उनके घर हुआ। दरअसल, जिन लोगों के पिता ने ज्यादा मेहनत नहीं की, उनके बेटों ने खुद मेहनत करके आज यह मुकाम हासिल किया है।”

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वीकेंड का वार दर्शकों को आया पसंद

इस बीच सलमान अपना नाम लेते हुए कहते हैं कि उनके पिता एक सफल लेखक थे, उनके कारण सलमान को बॉलीवुड में एंट्री मिली, इस बात में कोई झूठ नहीं है। लेकिन उसके बाद की मेहनत उनकी खुद की है। इस हफ्ते दर्शकों को वीकेंड का वार काफी पसंद आया, सोशल मीडिया पर सलमान खान और इस बार के वीकेंड के वार की काफी तारीफ की जा रही है।