सलमान खान एक बार फिर अपने दबंग स्टाइल में बिग बॉस का सीजन 20 होस्ट करते नजर आएंगे। शो के प्रीमियर से पहले सलमान खान बिग बॉस के सेट पर पहुंचे लेकिन पैपराजी के सामने वह गुस्सा करते दिखाई दिए। एक्टर यहां अपने काउबॉय लुक में नजर आए। पैपराजी के सामने पोज देते हुए एक्टर को इवेंट में मौजूद फोटोग्राफर्स पर गुस्सा करते देखा गया।

सोशल मीडिया पर इवेंट से जुड़े तमाम वीडियोज वायरल हो रहे हैं जिनमें सलमान खान पैपराजी के सामने फोटो क्लिक करा रहे थे तो उस दौरान पैपराजी और टीम के कुछ लोग कैमरे के फ्रेम के बीच आ रहे थे।

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सलमान ने उनसे स्टेज से दूसरी बनाने के लिए कहा। उन्होंने पैपराजी से साफ शब्दों में कहा कि कैमरे के सामने आना उनका काम नहीं है और उन्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, “ये मेरा काम नहीं है। मुझे कैमरे के आगे आने की कोई जरूरत नहीं है।”

वीडियो के आखिर में जब फोटोग्राफर्स ने उनसे और तस्वीरों के लिए पोज देने को कहा, तो सलमान थोड़े नाराज नजर आए। उन्होंने झुंझलाते हुए कहा, “फोटो… फोटो… फोटो।” हालांकि बाद में एक्टर ने सभी के साथ फोटोज खिंचवाई।

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सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम पर भी इवेंट से जुड़े फोटोज को साझा किया। 60 साल के सलमान खान इस बार काउबॉय लुक में नजर आए। उन्होंने ब्राउन लेदर हैट, नेवी टी-शर्ट, ऑलिव ग्रीन वेस्ट, डेनिम और सिल्वर बेल्ट के साथ अपना ट्रेडमार्क टर्कॉइज ब्रेसलेट पहना था। सलमान ने अकेले पोज देने के बाद पैपराजी और ‘बिग बॉस 20’ की टीम के साथ भी तस्वीरें खिंचवाईं।

बिग बॉस 20, 6 सितंबर से कलर्स और जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा। शो की इनसाइड तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आ चुकी हैं। इस बार का घर पिछले सीजन्स से थोड़ा अलग है। घर का छीम कार्निवल का रखा गया है। इसे देखने पर एक तरह का सुकून महसूस होता है, लेकिन कई जगहों पर अजीब और डरावने डिजाइन भी नजर आते हैं। घर में जानवरों और अलग-अलग तरह के जीवों को सजावट का हिस्सा बनाया गया है।

वर्षा जैन ने बताया कि बिग बॉस 20 का घर डिजाइन करना उनके लिए आसान काम नहीं था। उन्हें यह जिम्मेदारी आखिरी वक्त पर मिली थी और सबसे बड़ी चुनौती थी कि पिछले 19 सीजन्स से बिल्कुल अलग और कुछ नया तैयार किया जाए।