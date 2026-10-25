18 अक्तूबर को टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर फायरिंग हुई थी। साल 2024 में सलमान खान के घर पर भी फायरिंग हुई थी। इसके अलावा कुछ महीनों पहले रोहित शेट्टी के घर पर भी फायरिंग हुई थी। इसका जिक्र करते हुए रोहित शेट्टी ने बिग बॉस के घर में कुछ कंटेस्टेंट्स को फटकार लगाई। दरअसल इस वीकेंड का वार में सलमान खान की गैरमौजूदगी में रोहित शेट्टी ने शो होस्ट किया।

रोहित शेट्टी ने फायरिंग की घटना पर की बात

‘बिग बॉस 20’ के लेटेस्ट वीकेंड का वार एपिसोड में रोहित शेट्टी ने कंटेस्टेंट्स को उनके खेल और व्यवहार को लेकर खरी-खरी सुनाई। उन्होंने आसिफ खान के गुस्सैल व्यवहार पर सवाल उठाए। वहीं, स्काउट ओपी को अरिश्फा खान के पैर पकड़कर उन्हें घसीटने के लिए भी फटकार लगाई।

रोहित ने आसिफ से कहा, “आसिफ, मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर काजी शो में नहीं होता, तो चर्चा करने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं होता। मैं शो देखता हूं और फिर यहां आता हूं। नॉमिनेशन टास्क के दौरान जब तुम्हारा और काजी का झगड़ा हुआ, तो उसने तुरंत माफी मांग ली थी। लेकिन ऐसा लगा कि तुम लोग काजी को उकसा रहे थे, ताकि वह हाथ उठा दे और शो से बाहर हो जाए। आसिफ, तुम बहुत आक्रामक हो जाते हो। यह देखकर डर लगता है। तुमने काजी को लगभग हेडबट मार ही दिया था।”

स्काउट, यंग और आसिफ की गैंगस्टर से की तुलना

यंग डीएसए को समझाते हुए रोहित ने कहा कि वह, स्काउट ओपी और आसिफ खान बिग बॉस के घर में गैंगस्टर की तरह व्यवहार करते हैं। उन्होंने युंग से कहा, “तुम किसी ग्रुप में रहकर नहीं खेलते और तुम्हारी यह बात अच्छी है। यह शो तुम्हें बहुत कुछ देता है, इसलिए युंग, अब अकेले खेलना शुरू करो। तुम्हारे अंदर क्षमता है। मैंने कई बार देखा है कि तुम लोग गैंगस्टर बनकर घूमते हो, लेकिन किसी गैंग में नहीं रहते। तुम लोग खुद को गैंगस्टर समझते हो, लेकिन 10वीं क्लास के स्टूडेंट लगते हो।”

रोहित ने आगे कहा, “यहां हमारे घरों पर गोलियां चल रही हैं। तुम लोग किस बात के गैंगस्टर बनकर घूम रहे हो? लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने तुम लोगों से कुछ कह दिया, तो उन्हें ट्रोल किया जाएगा। लेकिन जिंदगी में हमारे साथ जो हो रहा है, क्या उससे हम ट्रोलिंग करने से डर जाएंगे?”

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रोहित शेट्टी के घर पर हुई थी फायरिंग

इस साल फरवरी में मुंबई के जुहू स्थित रोहित शेट्टी के घर पर पांच राउंड गोलियां चलाई गई थीं। इस घटना में कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों के शामिल होने की बात सामने आई थी। मुंबई पुलिस ने इस मामले में 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

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हाल ही में टाइगर श्रॉफ को भी जुहू में निशाना बनाया गया था। वह फुटबॉल ग्राउंड से निकल रहे थे, तभी हमलावरों ने उनकी कार पर पांच राउंड गोलियां चलाईं। इस घटना में टाइगर को गोली नहीं लगी, लेकिन उनके ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए। इस घटना के बाद मुंबई पुलिस ने टाइगर श्रॉफ, सलमान खान, आमिर खान और रोहित शेट्टी समेत बॉलीवुड की कई हस्तियों की सुरक्षा बढ़ा दी थी।