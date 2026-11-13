बिग बॉस 20 के घर में स्काउट इस समय काफी चर्चा में हैं। शो का नया प्रोमो सामने आया, जिसमें स्काउट खुद को गंजा करते नजर आ रहे हैं। बाथरूम एरिया में स्काउट के साथ लव गिल भी खड़ी हैं और स्काउट ट्रिमर से अपने सारे बाल काट देते हैं।

प्रोमो की शुरूआत में स्काउट लव गिल से माफी मांगते दिखाई देते हैं लेकिन जवाब में लव कहती हैं कि उन्हें अब स्काउट के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। उन्होंने लव की दी हुई छूट का गलत फायदा उठाया है। इसके बाद स्काउट काफी ज्यादा इमोशनल नजर आते हैं और ये कदम उठा लेते हैं।

बिग बॉस 20 में स्काउट और लव गिल का रिश्ता काफी सुर्खियां बटोर रहा है। वह दोनों एक दूसरे को भाई-बहन कहते हैं लेकिन घर के बाहर सोशल मीडिया पर दर्शक उनके इस बॉन्ड को खास पसंद नहीं कर रहे हैं। अब हाल ही के एपिसोड में स्काउट ने लव गिल से मजाक करते हुए कुछ आपत्तिजनक बात कर दी।

स्काउट ने लव के लिए किया अपना हेड शेव

शुरूआत में लव गिल ने उस पर कोई सीरियस रिएक्शन नहीं दिया लेकिन काजी तौकीर के आपत्ति जताने के बाद लव गिल ने स्काउट से सवाल किए। लव गिल ने हंसते हुए ही पहले स्काउट से सवाल किए और उनकी बात पर सफाई मांगी लेकिन बाद में उन्होंने स्काउट को इग्नोर करना शुरू कर दिया।

एपिसोड के अंत तक स्काउट लगातार लव गिल से माफी मांगते दिखाई दिए। हालांकि लव ने उन्हें इग्नोर किया। उसके बाद सीधा स्काउट को अपना हेड शेव करते हुए दिखाया गया। बाद में प्रोमो के कई पार्ट्स में स्काउट को काफी दुखी और परेशान देखा गया। घरवाले स्काउट को ऐसे देखकर काफी परेशान हो जाते हैं।

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यंग के साथ स्काउट ने की धक्का-मुक्की

इससे पहले एक टास्क के चलते स्काउट और यंग की भी लड़ाई देखने मिली, जिसमें स्काउट ने यंग को काफी जोर से धक्का मार दिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि स्काउट को पूरे सीजन के लिए बिग बॉस ने नॉमिनेट कर दिया। साथ ही अब वह ना तो कभी कैप्टन बन पाएंगे और ना ही अपनी लाइफ को दोबारा हासिल करने का उन्हें कोई मौका मिलेगा।

घरवालों ने दी स्काउट को नसीहत

घर के सभी लोग स्काउट के इस बर्ताव से काफी हैरान हैं क्योंकि उन्होंने घर का एक अहम रूल तोड़ दिया। काजी, माही, आम्रपाली समेत घर के सभी लोग स्काउट के इस बर्ताव से नाराज भी हुए और गुल्लू-कनिका ने उन्हें समझाया कि उन्हें बिना कोई नियम तोड़े अपना गेम खेलना है। बाद में स्काउट को भी अपनी गलती पर पछतावा हुआ।