रैपर बादशाह और पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी के रिश्ते ने एक वक्त पर खूब सुर्खियां बटोरी थीं। दोनों की शादी के कुछ ही महीनों बाद डिवोर्स की खबर ने हर किसी को चौंका दिया था। अब ईशा रिखी बिग बॉस 20 के घर में अपनी कहानी लेकर पहुंचती नजर आ रही हैं।

बिग बॉस 20 के नए प्रोमो में एक लड़की नजर आती है, जिसका चेहरा ब्लर रखा गया है। वो खुद को पंजाबी एक्ट्रेस बताती हैं और कहती हैं कि वो हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। चेहरा तो नहीं दिखाया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों का दावा है कि ये कोई और नहीं बल्कि बादशाह की एक्स वाइफ ईशा रिखी हैं।

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बिग बॉस 20 नया प्रोमो

प्रोमो में एक लड़की अपने बारे में बात करते हुए और अपनी पर्सनल लाइफ को याद करते हुए इमोशनल हो जाती हैं। वो कहती हैं, ‘मैं पंजाबी और हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी हूं। वो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दौर था।

इसके बाद एक्ट्रेस भावुक होते हुए कहती हैं, “इसके बाद मुझे प्यार हुआ और जो कुछ भी मैंने फेस किया” ये बोलते हुए वह रोने लगती हैं। वो आगे कहती हैं, “जब आपका भरोसा टूटता है तो…। इस लाइन के साथ ही प्रोमो का अंत हो जाता है।

इस प्रोमो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों का कहना है कि प्रोमो में चेहरा छिपाकर जिस कंटेस्टेंट को दिखाया गया है, वो कोई और नहीं बल्कि ईशा रिखी हैं।

ईशा रिखी और बादशाह का रिश्ता

ईशा रिखी हाल ही में रैपर बादशाह के साथ अपने रिश्ते को लेकर काफी सुर्खियों में थीं। दोनों ने मार्च 2026 में शादी की थी, जिसे ईशा ने जून में सोशल मीडिया पर कन्फर्म किया था। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद दोनों के रिश्ते में अनबन की खबरें सामने आने लगीं।

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ईशा की कुछ क्रिप्टिक पोस्ट्स ने भी लोगों का ध्यान खींचा। इसके बाद 31 अगस्त को बादशाह ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है और लोगों से उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील की।

बिग बॉस 20

अब सवाल ये है कि आखिर ईशा की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था, जिसकी वजह से बिग बॉस के घर में अपनी कहानी बताते हुए भी वो खुद को रोक नहीं पाईं? बिग बॉस 20, 6 सितंबर से कलर्स और जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा। शो में कंफर्म कंटेस्टेंट्स के तौर पर तमाम सेलिब्रिटीज के नाम सामने आ रहे हैं। फिलहाल कुशल तंवर उर्फ गुल्लू, रिया यादव, लव गिल, रोहेड़ खान, ईशा रिखी, माही विज के नाम पर कयास लगाए जा रहे हैं।