Bigg Boss 20 Promo: ‘बिग बॉस 20’ को शुरू हुए 4 दिन हुए हैं और अब धीरे-धीरे सभी कंटेस्टेंट्स खुलकर सामने आ रहे हैं। हर साल शो में सबसे बड़ा मुद्दा किचन ड्यूटी रहती है और घर में झगड़े भी देखने को मिलते हैं। इस बार भी बिग बॉस के घर की किचन लड़ाई का मैदान बनना शुरू हो चुकी है। नए प्रोमो में मैरी कॉम और मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी को काम को लेकर लड़ते हुए दिखाया गया है।

जी हां! बुधवार को आने वाले चौथे एपिसोड में मैरी कॉम और मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी के बीच किचन ड्यूटी को लेकर बहस देखने को मिलेगी। दोनों के बीच हुई नोकझोंक ने घर का माहौल भी गर्म होने वाला है। जो रीति शो में अब तक काफी शांत नजर आ रही थीं, वो अब खुलकर सामने आने वाली हैं।

बिग बॉस 20 के प्रोमो की अपडेट

मेकर्स ने बुधवार के एपिसोड के दो प्रोमो जारी किए हैं। पहले प्रोमो में मैरी कॉम और रीति तिवारी के बीच किचन को लेकर बहस होती दिखाई गई है। रीति चाय बना रही थीं। तभी मैरी कॉम ने उनसे उनकी ड्यूटी के बारे में पूछा।

इस पर रीति ने बताया कि उनकी ड्यूटी बर्तन धोने की है, लेकिन वह इसके अलावा दूसरे कामों में भी मदद कर रही हैं। दोनों के बीच बातचीत धीरे-धीरे बहस में बदल गई। बात इतनी बढ़ गई कि रीति ने मैरी कॉम से साफ कह दिया कि वह उनसे बात न करें।

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इन सबके बीच काजी तौकीर अपनी मजेदार हरकतों से घरवालों का मनोरंजन कर रहे हैं। उनकी नौटंकी देखकर घर के बाकी सदस्य हंसते-हंसते लोटपोट हो गए। नए प्रोमो में काजी एक बार फिर मजेदार ड्रामा करते नजर आ रहे हैं।

इसके अलावा शो में काजी ने मैरी को सलाह दी कि वह सफाई का सारा काम अकेले न करे, वरना लोग उसके मददगार स्वभाव का फायदा उठा सकते हैं। मैरी हंसते हुए मजाक में कहा कि फिर वो कोई काम ही नहीं करेंगी।