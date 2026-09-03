Bigg Boss 20: सबसे लोकप्रिय रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ अपने 20वें सीजन के साथ लौट रहा है। सलमान खान इस बार भी शो के होस्ट के तौर पर वापसी करने के लिए तैयार हैं। कंटेस्टेंट्स को लेकर रोज नए-नए नाम सामने आ रहे हैं और दर्शक जानना चाहते हैं कि शो का प्रीमियर कब होगा। आइये जानते हैं कि इस बार कौन-कौन से कंटेस्टेंट्स बिग बॉस के घर में एंट्री लेने वाले हैं और ये शो किस दिन शुरू होने वाला है।

कब और कहां देखें ‘बिग बॉस 20’

‘बिग बॉस 20’ का प्रीमियर 6 सितंबर 2026 को होने वाला है। यह रियलिटी शो जियो हॉटस्टार (JioHotstar) पर रात 9 बजे स्ट्रीम होगा। इसके अलावा ये शो कलर्स टीवी (Colors TV) पर भी रात 10:30 बजे स्ट्रीम होगा।

कौन-कौन होंगे ‘बिग बॉस 20’ के कंटेस्टेंट्स

‘बिग बॉस 20’ के कंटेस्टेंट्स की लिस्ट इस समय फैंस के बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि, मेकर्स ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कंटेस्टेंट्स की पूरी लिस्ट जारी नहीं की है और अलग-अलग रिपोर्ट्स में अलग-अलग नाम सामने आ रहे हैं।

यह भी पढ़ें: Bigg Boss 20: मनोज तिवारी के बेटी रीति लेंगी बिग बॉस 20 में एंट्री, सपोर्ट में खड़े होंगे पिता

जिनमें माही विज, कुशाल तंवर (गुल्लू), अर्शिफा खान, कनिका मान, ईशा रिखी, काजी तौकीर, नितेश राजपूत, रोहेद खान, ऋति तिवारी, फैसल खान और शोविक चक्रवर्ती के नाम शामिल हैं।

इनके अलावा लव गिल और रिया अहीर में से एक को जनता के फैसले के बाद शो में एंट्री मिलेगी। दर्शकों को वोट आधार पर तय किया जाएगा कि इन दोनों में से शो का हिस्सा कौन बनने वाला है। इसका पता भी 6 सितंबर की रात ग्रैंड प्रीमियर पर ही किया जाएगा। ये पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

यह भी पढ़ें: सीजेपी प्रोटेस्ट से ‘बिग बॉस 20’ में पहुंचीं रिया अहीर, बताया क्यों लिया सलमान खान के शो में जाने का फैसला

अगल होगी ‘बिग बॉस 20’ की थीम

‘बिग बॉस 20’ के प्रोमो में सलमान खान ने इस सीजन की थीम ‘तथास्तु-टू’ बताई थी। इसके अलावा शो में इस बार ‘एक्स्ट्रा जीवन दान’ का नया कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलने वाला है। जिससे ये पता चलता है इस बार कंटेस्टेंट्स को मुश्किल स्थिति में एक और मौका या लाइफलाइन मिल सकती है। इसके अलावा चर्चा ये भी है कि शो में इस बार दो घर हो सकते हैं। हालांकि इसे लेकर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।