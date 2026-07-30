Bigg Boss 20 Update: ‘बिग बॉस 20’ को लेकर दर्शकों की उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में शो का नया लोगो सामने आने के बाद इसके नए सीजन से जुड़ी कई अहम जानकारियां भी चर्चा में हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार ‘बिग बॉस’ का घर पूरी तरह नए अंदाज में नजर आने वाला है। पिछले कई सीजन से शो का सेट डिजाइन करने वाले मशहूर प्रोडक्शन डिजाइनर ओमंग कुमार और उनकी पत्नी वनिता गरुड़ कुमार इस बार इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं होंगे। उनकी जगह आर्ट डायरेक्टर कंचन और रुपाली को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले दोनों रियलिटी शो ‘द 50’ का सेट डिजाइन कर चुके हैं।

‘बिग बॉस 20’ के लुक से लेकर फॉर्मेट में भी देखने को मिलेगा बदलाव

सिर्फ घर का लुक ही नहीं, बल्कि शो की प्रस्तुति में भी बदलाव देखने को मिलेगा। सलमान खान एक बार फिर होस्ट के तौर पर वापसी करेंगे। हालांकि इस बार मेकर्स ने डिजिटल-फर्स्ट रणनीति अपनाई है। यानी शो पहले जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा और उसके बाद कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट किया जाएगा।

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प्रोडक्शन कंपनी बानिजे एशिया इस बार त्योहारों के सीजन में ‘बिग बॉस’ के सभी छह रीजनल वर्जन एक साथ शुरू करने की योजना बना रही है। इसके सभी वर्जन जियोस्टार के टीवी चैनलों और जियोहॉटस्टार पर प्रसारित होंगे। पहली बार देशभर के दर्शक एक साथ अपनी-अपनी भाषा में ‘बिग बॉस’ देख सकेंगे।

इस बार भी हिंदी ‘बिग बॉस’ को सलमान खान होस्ट करेंगे। तमिल संस्करण की कमान विजय सेतुपति, तेलुगु की नागार्जुन, कन्नड़ की किच्चा सुदीप और मलयालम की मोहनलाल संभालेंगे। वहीं, सबसे बड़ा बदलाव यह है कि पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली पहली बार बांग्ला ‘बिग बॉस’ के होस्ट के रूप में नजर आएंगे। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

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ये हो सकते हैं ‘बिग बॉस 20’ के कंटेस्टेंट्स

वहीं, ‘बिग बॉस 20’ में नजर आने वाले संभावित कंटेस्टेंट्स के तौर पर मही विज, गीता बसरा, जन्नत जुबैर, फैसल शेख (मिस्टर फैसू), सुनील पाल, निया शर्मा, पर्ल वी पुरी और शोविक चक्रवर्ती के नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि, मेकर्स ने अभी तक इनमें से किसी भी नाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

कब होगा बिग बॉस 20 का प्रिमीयर

फैंस बेसब्री से शो के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें बता दें कि ‘बिग बॉस 20’ का प्रीमियर 6 सितंबर, 2026 को कलर्स टीवी और जियोहॉटस्टार पर होगा।