Bigg Boss 20 Weekend Ka Vaar: रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ के वीकेंड का वार में इस बार कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिले। इस हफ्ते सलमान खान की जगह वीकेंड का वार रोहित शेट्टी ने होस्ट किया। इस दौरान उन्होंने घरवालों के गेम, उनकी दोस्ती और घर के बाहर बन रही छवि को लेकर कई सवाल पूछे। इस हफ्ते मैरी कॉम को शो से बाहर होना पड़ा, वहीं मनीष गोयल की भी एक लाइफलाइन छिन गई। इसके अलावा रोहित ने अम्रपाली दुबे, माही विज और काजी को भी अपने गेम और व्यवहार पर ध्यान देने की सलाह दी।

मैरी कॉम हुईं घर से बेघर

वीकेंड का वार में रोहित शेट्टी ने घरवालों को बताया कि जिन कंटेस्टेंट्स के पास दो लाइफलाइन बची हैं, उनकी एक लाइफलाइन खत्म कर दी जाएगी। वहीं, जिनके पास सिर्फ एक लाइफलाइन है, वे भी उसे खो देंगे। ऐसे में जिस कंटेस्टेंट के पास कोई लाइफलाइन नहीं बचेगी, उसे तुरंत शो छोड़ना होगा।

मनीष गोयल की गई लाइफलाइन

इस ट्विस्ट के बाद मनीष गोयल की एक लाइफलाइन चली गई और अब उनके पास सिर्फ एक लाइफलाइन बची है। वहीं, मैरी कॉम के पास कोई लाइफलाइन नहीं बची थी, जिसके चलते उन्हें बिग बॉस के घर से बाहर होना पड़ा। घर से विदा लेते हुए मैरी कॉम ने कहा कि उन्हें इस शो में अच्छा लगा और वह जितने समय तक यहां रहीं, उससे खुश हैं। उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि घरवाले उन्हें याद करेंगे।

अम्रपाली दुबे को अपने दम पर खेलने की सलाह

रोहित शेट्टी ने अम्रपाली दुबे से उनके गेम को लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा कि अम्रपाली की अपनी पहचान है और उन्हें किसी ग्रुप का हिस्सा बनकर रहने के बजाय अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए। रोहित ने उनके शुरुआती आत्मविश्वास का जिक्र करते हुए पूछा कि अब वह पहले की तरह खुलकर अपनी बात क्यों नहीं रखती हैं।

उन्होंने अम्रपाली को यह भी समझाया कि घर में होने वाली घटनाओं पर उनकी प्रतिक्रिया हर बार एक जैसी होनी चाहिए। अगर वह अपने दोस्तों की गलतियों को नजरअंदाज करती हैं, लेकिन दूसरे कंटेस्टेंट्स की गलतियों पर सवाल उठाती हैं, तो यह दर्शकों को नजर आ सकता है। रोहित ने अम्रपाली और गुल्लू की नोकझोंक की तुलना टॉम एंड जेरी से भी की और उन्हें अपने व्यक्तिगत गेम पर ध्यान देने के लिए कहा।

माही विज से दोस्ती और बदलते समीकरणों पर सवाल

रोहित शेट्टी ने माही विज से घर में उनकी बदलती दोस्ती को लेकर भी बात की। उन्होंने पूछा कि पूरे सीजन में माही के समीकरण अलग-अलग कंटेस्टेंट्स के साथ बदलते रहे हैं। ऐसे में दर्शकों को यह लग सकता है कि वह उन लोगों के करीब हो जाती हैं, जिनकी होस्ट तारीफ करते हैं।

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इस पर माही ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने काजी का साथ नहीं छोड़ा है। भले ही उनके बीच बहस हुई हो, लेकिन वह उनके साथ बैठती रही हैं। माही ने बताया कि एक टास्क के बाद युंग और कुछ अन्य कंटेस्टेंट्स ने उनसे बात करना बंद कर दिया था, जिसके बाद वह दूसरे लोगों के साथ समय बिताने लगीं।

रोहित ने स्पष्ट किया कि उन्हें माही की दोस्ती से परेशानी नहीं है, बल्कि वह चाहते हैं कि माही अपनी अलग पहचान बनाएं। उन्होंने सीजन के दूसरे हिस्से को फिल्म के सेकेंड हाफ की तरह बताते हुए माही को अपना गेम मजबूत करने की सलाह दी।

काजी को गुस्से और भाषा पर कंट्रोल रखने की सलाह

रोहित ने काजी को भी समझाया कि बहस के दौरान उन्हें अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर सामने वाला कोई सही बात कह रहा है, तो उसे समझने के बजाय गुस्सा करने से उनका पक्ष कमजोर पड़ सकता है। उन्होंने काजी को गाली-गलौज से बचने और उकसाए जाने पर भी अपनी सीमा में रहने की सलाह दी। काजी ने भरोसा दिलाया कि वह आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे।

स्काउट और लव की नजदीकियों पर भी हुई बात

वीकेंड का वार में रोहित शेट्टी ने स्काउट ओपी और लव गिल की नजदीकियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने स्काउट को समझाया कि गेमिंग की दुनिया में उनके फैंस उनकी पर्सनैलिटी जानते होंगे, लेकिन टीवी पर उन्हें देखने वाले लाखों दर्शक उनके बारे में उतना नहीं जानते। ऐसे में लव के हाथ, गर्दन और पैरों की मसाज करने जैसे कुछ सीन दर्शकों के सामने अलग छवि बना सकते हैं।

रोहित ने साफ किया कि वह स्काउट की नीयत पर सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि उन्हें स्क्रीन पर दिखने वाली चीजों को लेकर सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं। लव ने भी कहा कि वह स्काउट को अपना भाई मानती हैं और आगे से अपनी बातचीत और व्यवहार को लेकर ध्यान रखेंगी।