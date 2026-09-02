सलमान खान का रिएलिटी शो बिग बॉस 20 कलर्स चैनल पर 6 सितंबर से शुरू होने वाला है। शो में आने वाले कंटेस्टेंट्स की लिस्ट लगातार सामने आ रही है। इस बार शो का थीम काफी अलग होने वाला है। इसी बीच खबर है कि भोजपुरी एक्टर और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की बेटी रीति भी इस बार शो में हिस्सा लेने वाली हैं।
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वैराइटी इंडिया के मुताबिक, मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी का नाम इस बार की कंटेस्टेंट लिस्ट में शामिल है। इस समय बिग बॉस से जुड़े तमाम अपडेट्स सामने आ रहे हैं। कई अलग-अलग फील्ड के लोगों के नाम भी इस बार देखने मिल सकते हैं, खबरों की माने तो उन्हीं में से एक रीति तिवारी भी होने वाली है। वैराइटी इंडिया के अलावा बिग बॉस इनसाइडर्स के लिए फेमस बिग बॉस तक ने भी इस खबर की पुष्टि की है।
कौन हैं मनोज तिवारी की बेटी रीति
23 जून 2001 में जन्मी रीति मनोज तिवारी और उनकी पहली पत्नी रानी तिवारी की बेटी हैं और उन्होंने फिल्मी दुनिया से परे अपनी अलग पहचान बनाई है। रीति ‘रीति स्पोर्ट्स’ की डायरेक्टर हैं और साथ ही जूनी कंपनी नाम की जूलरी फर्म की को-फाउंडर भी हैं।
अगर उनकी शिक्षा की बात करें, तो रीति ने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई के प्रतिष्ठित जमनाबाई नरसी स्कूल से पूरी की है, जो नरसी मोंजी एजुकेशनल ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है।
सिंगर, कंपोजर और प्रोड्यूसर रीति का अपना यूट्यूब चैनल है, जहां वह अपना संगीत अपने फैंस के साथ शेयर करती हैं। पिता मनोज तिवारी की राह पर चलते हुए उन्होंने 2024 में राजनीति में भी कदम रखा।
मनोज तिवारी और रानी तिवारी
एक्टर, सिंगर और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने साल 1999 में रानी तिवारी के साथ शादी की थी। बिग बॉस 4 के दौरान मनोज तिवारी और श्वेता तिवारी के बीच अच्छी दोस्ती देखी गई जो कथित तौर पर मनोज तिवारी की पत्नी को पसंद नहीं आता था।
बाद में कुछ समय बाद 11 साल की शादी का दोनों ने अंत कर दिया और एक दूसरे से तलाक ले लिया। उस शादी से दोनों को एक बेटी है, जिसका नाम रीति तिवारी है जो कथित तौर पर जल्द ही बिग बॉस 20 में नजर आएंगी।
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बिग बॉस 20
इस सीजन के लिए जिन दूसरे कंटेस्टेंट्स से बातचीत चल रही है, उनमें माही विज, प्रणाली राठौड़, आशय मिश्रा, रुरु ठाकुर, जिया मानेक, वरुण जैन, युक्ति कपूर, करण पटेल, सुनील पाल, कीर्ति मेहरा, शुभांगी अत्रे, शिंडी दोषी, रिद्धि डोगरा, संती शर्मा, सनाया ईरानी और मोहित सहगल शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अंजलि अरोड़ा, एलनाज नोरौजी और कुशाल तंवर, रीति तिवारी भी इस सीजन के लिए फाइनल हो चुके हैं।
‘बिग बॉस 20’ का प्रीमियर 6 सितंबर को होगा। पिछले साल की तरह इस बार भी शो जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे और कलर्स पर रात 10:30 बजे से सोमवार से रविवार तक प्रसारित होगा।