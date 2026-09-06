बिग बॉस 20 का नया प्रोमो सामने आ चुका है। सलमान खान ने शो के कंटेस्टेंट को स्टेज पर बुलाते हुए मनोज तिवारी और उनकी बेटी रीति तिवारी का नाम लिया, साथ ही उन्होंने मनोज तिवारी से सवाल कर डाला कि आपने तथास्तु का मतलब ये तो नहीं समझ लिया कि आप दोबारा शो में आ सकते हैं। दरअसल, मनोज तिवारी अपनी बेटी को बिग बॉस में छोड़ने आए।

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प्रोमो में मनोज तिवारी अपनी बेटी रीति तिवारी को बिग बॉस के घर छोड़ने पहुंचे हैं। सलमान खान ने उन्हें स्टेज पर बुलाया और अपने काउबॉय लुक में शो की शानदार शुरुआत की। मनोज तिवारी से बात करते हुए सलमान ने मजाक में कहा, “ये तथास्तु का मतलब आपने ये तो नहीं समझ लिया कि आप भी दोबारा शो में आ सकते हैं?”

इस पर मनोज तिवारी ने भी तुरंत जवाब दिया, “इस बार मैं नहीं, मैं अपनी बेटी को बिग बॉस के घर में छोड़ने आया हूं।”

इसके बाद सलमान और रिति तिवारी के बीच बातचीत होती है। रिति ने अपने अंदाज में सलमान को एक गाना भी गाकर सुनाती हैं, जिसे देखकर सलमान भी काफी हैरान हो जाते हैं लेकिन इसके बाद सलमान ने रिति को एक खास सलाह भी दे डाली।

सलमान खान ने मनोज तिवारी की बेटी से कहा कि “कुछ भी करना, लेकिन बिग बॉस के घर में अंडों पर लड़ाई मत करना और किसी के बाप पर मत जाना।” दरअसल, सलमान का इशारा मनोज तिवारी के पुराने बिग बॉस सीजन की आइकॉनिक फाइट की तरफ था।

जिसके बाद उनकी बेटी को भी उन्होंने पहले ही सावधान कर दिया। अब देखना होगा कि रीति तिवारी बिग बॉस के घर में पापा और सलमान खान की सलाह मानती हैं या खुद ही कोई नया बवाल खड़ा करती हैं।

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23 जून 2001 में जन्मी रीति मनोज तिवारी और उनकी पहली पत्नी रानी तिवारी की बेटी हैं और उन्होंने फिल्मी दुनिया से परे अपनी अलग पहचान बनाई है। रीति ‘रीति स्पोर्ट्स’ की डायरेक्टर हैं और साथ ही जूनी कंपनी नाम की जूलरी फर्म की को-फाउंडर भी हैं।

अगर उनकी शिक्षा की बात करें, तो रीति ने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई के प्रतिष्ठित जमनाबाई नरसी स्कूल से पूरी की है, जो नरसी मोंजी एजुकेशनल ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। सिंगर, कंपोजर और प्रोड्यूसर रीति का अपना यूट्यूब चैनल है, जहां वह अपना संगीत अपने फैंस के साथ शेयर करती हैं। पिता मनोज तिवारी की राह पर चलते हुए उन्होंने 2024 में राजनीति में भी कदम रखा।