माही विज इन दिनों ‘बिग बॉस 20’ में अपनी मौजूदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में उनके पूर्व पति जय भानुशाली भी उनके समर्थन में सामने आए। उन्होंने शो के कुछ कंटेस्टेंट्स को जमकर फटकार लगाई, क्योंकि उन्होंने घर के अंदर बहस के दौरान माही और जय के बच्चों को बीच में घसीटा था। शो में माही और काजी की दोस्ती काफी पसंद की जा रही है। ऐसे में हम आपको दिखाते हैं माही विज के आलीशान मुंबई वाले घर की तस्वीरें

माही विज का मुंबई में मौजूद घर सफेद, बेज और ग्रे रंगों के खूबसूरत मेल से सजा हुआ है। घर के हर कोने में मिनिमलिस्टिक इंटीरियर की झलक देखने को मिलती है। हालांकि, माही ने घर के लिए न्यूट्रल रंगों का चुनाव सिर्फ अपने शौक या पसंद के चलते नहीं किया था, बल्कि इसके पीछे एक खास वजह भी थी।

मैशेबल इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में माही ने बताया था उन्हें एक इंटीरियर डिजाइनर्स ने कहा था कि ग्रे रंग से घर बड़ा दिखाई देता है। यही वजह है कि उनके घर की साज-सज्जा में ग्रे शेड्स को खास जगह दी गई है।

आसान लेकिन बेहद खूबसूरत इंटीरियर

माही विज के घर में मार्बल फ्लोरिंग, चुनिंदा फर्नीचर और बच्चों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया ऐसा इंटीरियर है, जिसकी देखभाल करना भी आसान है। डाइनिंग टेबल का चुनाव भी खूबसूरती के साथ उसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखा गया है।

घर के लिविंग रूम का सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला सीन उनका खूबसूरत झूमर है, जिसे फाइनल करने में माही को करीब 10 दिन लगे थे। वहीं, डाइनिंग एरिया में सजावटी सामान की जगह एक बड़ा शीशा लगाया गया है, जिसका आइडिया उन्हें पिंट्रस्ट से मिला था। खास बात यह है कि इस डिजाइन को वास्तु के हिसाब से भी सही पाया गया।

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कैसा है माही विज के बच्चों का कमरा

जहां माही विज के घर का बाकी हिस्सा न्यूट्रल रंगों से सजा है, वहीं बच्चों का बेडरूम सबसे रंगीन और खूबसूरत है। तारा, राजवीर और खुशी के लिए तैयार इस कमरे को पिंक और ब्लू रंगों के साथ फेयरीटेल थीम दी गई है। यहां स्टाररी नाइट इफेक्ट वाली छत, बंक बेड, स्टडी टेबल और यूनिकॉर्न थीम की सजावट देखने को मिलती है।

इस कमरे का आइडिया सपने से मिला

दिलचस्प बात यह है कि इस कमरे का आइडिया माही के बचपन के सपनों से आया है। वह अपने बच्चों के लिए वैसा ही कमरा बनाना चाहती थीं, जैसा उन्होंने खुद बचपन में सोचा था। लड़कियों के लिए खास ड्रेसिंग टेबल बनाई गई है, जबकि लड़कों के हिस्से में रेसिंग ट्रैक डिजाइन वाला कार-थीम बेड है।