Bigg Boss 20: माही विज घर में इमोशनल होती दिखाई दीं। उनका कहना था कि उन्होंने जय भानुशाली के साथ तलाक में एलिमनी का एक पैसा नहीं लिया। घर के कैप्टन स्काउट को बिग बॉस ने एक टास्क दिया जिसमें उन्हें कैप्टन बनने लायक दो लोगों के नाम लेने थे। यहां पर स्काउट ने आम्रपाली और लव गिल में से किसी का नाम ना लेते हुए सिर्फ यंग और आसिफ का नाम लिया।

बिग बॉस 20 के घर में रिश्तें जितनी जल्दी बनते हैं, उतनी ही जल्दी उनमें दरारें भी आ जाती है। घर का अहम रूल तोड़ने के कारण स्काउट को सजा भी मिली। सभी घरवालों ने इसके बाद लव गिल को चिढ़ाना शुरू कर दिया कि उनकी दोस्ती झूठी है।

माही विज ने अरिश्फा से उनकी परवरिश पर सवाल उठाने और उनकी मां का नाम झगड़े में इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगी थी, जिसके बाद अरिश्फा का गुस्सा सामने आया था। माही इमोशनल होते हुए यंग से कहती हैं कि उन्हें पता है सिंगल मदर होने का दुख क्या होता है।

इसी के साथ उनका रोना निकल जाता है और वह रोते रोते बताती हैं कि जय के साथ तलाक के दौरान कोर्ट में उनसे बार बार पूछा गया था कि वह एलिमनी लेना चाहती हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने वह लेने से साफ मना कर दिया था।

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जय ने किया माही को काम करने के लिए इंस्पायर

उन्होंने कहा कि जय के लॉकर्स उनके लिए पूरी तरह से खुले हुए हैं लेकिन उन्हें नहीं पसंद है मदद लेना। जय उन्हें हमेशा फोर्स करते रहे हैं कि वह घर से बाहर निकलकर अपने लिए कुछ करें लेकिन वह अपनी बेटी तारा के कारण उसी दुनिया में होकर रह गई हैं।

इसी कारण वह इस शो में आईं हैं ताकि वह अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर कर पाएं। माही की ये बात सुनकर आम्रपाली, यंग और आसिफ उन्हें चुप कराते दिखाई देते हैं।

स्काउट ने दिया लव और आम्रपाली को धोखा

स्काउट से बिग बॉस ने सवाल किया कि उनके मुताबिक अगला कैप्टन बनने के लिए कौन लायक है। जिसके जवाब में स्काउट ने कहा कि वह चाहते हैं सभी लोगों को मौका मिले। लेकिन उसके तुरंत बाद वह अपने अलावा यंग और आसिफ का नाम ले लेते हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि यंग और आसिफ पहले भी कैप्टन बन चुके हैं। यहां पर आम्रपाली और लव एक-दूसरे का चेहरा देखते रह जाते हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि स्काउट उनका नाम लेंगे।

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आम्रपाली और लव को हुआ एहसास

बाद में स्काउट को इस बात का पछतावा भी होता है। लेकिन आम्रपाली और लव आपस में बात करते हैं कि उनको कोई भी पहले या दूसरे नंबर पर एहमियत नहीं देता है। वहीं सभी घरवाले लव को चिढ़ाते हैं कि इतनी खास दोस्ती के बाद भी लव का नाम स्काउट के जुबान पर नहीं आया लेकिन लव यहां किसी के बोलने पर कोई रिएक्ट नहीं करती हैं।